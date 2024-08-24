До начала ВИК-2024 остаются считанные дни

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До начала V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане, остаются считанные дни. Эти игры обещают стать значимым событием, объединяя традиции и культуру разных народов. Наряду с национальной игрой тогызкумалак, казахстанские спортсмены также будут соревноваться в турецкой интеллектуальной игре мангала и в игре овари, популярной в странах Западной Африки.

Для подготовки к участию в V Всемирных играх кочевников в марте 2024 года в Кызылорде провели первый чемпионат Казахстана по овари среди мужчин и женщин. В чемпионате приняли участие 27 спортсменов, и по его итогам были определены участники, которые будут представлять страну на Играх.

В состав сборной вошли Серик Актаев, Ернур Мерешев, Асель Далиева и Ансаган Кожанасип.