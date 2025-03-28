Юбилейный концерт в Астане откроет программу празднования 100-летия Нургисы Тлендиева

Он станет главным событием в череде мероприятий, посвященных юбилею выдающегося композитора, дирижера и кюйши

Фото: пресс-служба МКИ РК

1 апреля в Центральном концертном зале Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоится открытие концерта «Әлқисса-Нұрғиса», посвященного 100-летию Нургисы Тлендиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Организаторами мероприятия выступили Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла и Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Значимость юбилея подтверждается тем, что празднование организовано не только в Казахстане, но и на уровне таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ.

Юбилейный концерт объединит лучших музыкантов и исполнителей страны. В программе вечера прозвучат произведения Нургисы Тлендиева, вошедшие в золотой фонд казахской музыки.

Жители и гости столицы смогут услышать произведения, которые глубоко укоренились в сердцах казахстанцев. В концертной программе будет представлено множество новшеств.

Его вклад в развитие казахской музыки невозможно переоценить – его произведения стали символом национального духа и культурного наследия страны, подчеркнули в Минкультуры.