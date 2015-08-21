За полтора года сторонники ИГ планировали пять терактов в Казахстане – КНБ

Фото с сайта КНБ РК
С начала прошлого года Комитетом национальной безопасности страны своевременно пресечены пять попыток по подготовке в Казахстане террористических и иных насильственных актов экстремизма. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz
сообщили в КНБ в ответ на официальный запрос.
"Две акции устрашения планировали наши соотечественники, получившие боевой опыт в Сирии в рядах международной террористической организации "ДАИШ" ("ИГИЛ") и вернувшиеся в Казахстан с планами совершения терактов. Еще три насильственные акции против сотрудников правоохранительных органов намеревались организовать местные приверженцы радикальной идеологии в ответ на принимаемые меры по недопущению их выезда за рубеж в зоны вооруженных конфликтов", – рассказали в ведомстве.
В КНБ также проинформировали о том, что с начала прошлого года по фактам пропаганды идей выезда на "джихад" в Сирию осуждены 45 приверженцев радикальной религиозной идеологии. За аналогичные деяния расследуются уголовные дела в отношении еще 40 человек.
В другой "горячей точке" планеты – Афганистане, в рядах международных террористических структур, пребывают 12 казахстанцев.
"Основным фактором выезда граждан Казахстана за рубеж для участия в террористической деятельности является воздействие масштабной экстремистской пропаганды в сети Интернет. Как правило, в вооруженном конфликте принимает участие молодежь в силу несформировавшегося мировоззрения, восприимчивости к радикальным идеям", – пояснили в КНБ.
Вместе с тем в комитете пояснили, каким образом ведется профилактика распространения терроризма и экстремизма среди молодежи: "Наряду с законодательным запретом распространения контента, содержащего пропаганду экстремизма, созданием системы поиска и пресечения источников распространения экстремистских материалов в сети Интернет, приоритетом является профилактическая и разъяснительная работа, к которой привлекаются теологи, психологи и близкие родственники молодых людей".
Данные подходы, отметили в ведомстве, себя оправдывают. По данным КНБ, поток рекрутов из Казахстана был значительно снижен: с начала прошлого года свыше 120 человек отказалось от таких намерений.