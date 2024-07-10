Закон Республики Казахстан Законы 10 июля 2024 г. 2:38 0 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года: подпункт 4) статьи 104 исключить. 2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года: 1) подпункт 21) пункта 1 статьи 49 исключить; 2) подпункт 8) пункта 1 статьи 50 исключить; 3) подпункт 12) пункта 1 статьи 51 исключить. 3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: в пункте 5 статьи 6 слова «, использование особо охраняемых природных территорий» исключить. 4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»: 1) статью 5-2 дополнить частью третьей следующего содержания: «Местные исполнительные органы осуществляют субсидирование убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству воды (дистиллята), электрической и тепловой энергии, в порядке, определенном правилами субсидирования энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона.»; 2) статью 25 дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15. Установить, что часть третья статьи 5-2 действует до 1 января 2026 года.». 5. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»: 1) подпункт 5) статьи 3 исключить; 2) подпункт 3) статьи 6 изложить в следующей редакции: «3) центральные исполнительные и иные государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории;»; 3) подпункт 4) статьи 6-1 изложить в следующей редакции: «4) центральными исполнительными и иными государственными органами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории;»; 4) подпункт 7) части первой статьи 8 исключить; 5) дополнить статьей 9-1 следующего содержания: «Статья 9-1. Компетенция государственных органов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории Государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, в пределах своей компетенции: 1) подготавливают и представляют в уполномоченный орган предложения по перечню объектов государственного природно-заповедного фонда, развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологических сетей; 2) организуют в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, разработку проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий с обеспечением проведения государственной экологической экспертизы и последующим внесением этих обоснований на утверждение уполномоченного органа; 3) разрабатывают и утверждают по согласованию с уполномоченным органом паспорта особо охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении, осуществляют регистрацию (перерегистрацию) паспортов в уполномоченном органе; 4) организуют разработку и утверждают по согласованию с уполномоченным органом планы управления особо охраняемыми природными территориями, находящимися в их ведении; 5) осуществляют руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в их ведении, обеспечивают проведение их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований; 6) участвуют в ведении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий; 7) вносят предложения в уполномоченный орган о присвоении научным природным объектам статуса «Научный природный объект – национальное достояние»; 8) обеспечивают свободный доступ к открытой информации в области особо охраняемых природных территорий и объектов государственного природно-заповедного фонда, находящихся в их ведении, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»; 9) утверждают размеры тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями на особо охраняемых природных территориях республиканского значения, находящимися в их ведении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»; 6) подпункт 1-1) пункта 1 и подпункт 14) пункта 2 статьи 10 исключить; 7) пункт 5 статьи 29 после слова «органами» дополнить словами «или иными государственными органами». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 июля 2024 года № 118-VІIІ ЗРК