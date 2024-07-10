Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

подпункт 4) статьи 104 исключить.

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) подпункт 21) пункта 1 статьи 49 исключить;

2) подпункт 8) пункта 1 статьи 50 исключить;

3) подпункт 12) пункта 1 статьи 51 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в пункте 5 статьи 6 слова «, использование особо охраняемых природных территорий» исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

1) статью 5-2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Местные исполнительные органы осуществляют субсидирование убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству воды (дистиллята), электрической и тепловой энергии, в порядке, определенном правилами субсидирования энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона.»;

2) статью 25 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Установить, что часть третья статьи 5-2 действует до 1 января

2026 года.».

5. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) подпункт 5) статьи 3 исключить;

2) подпункт 3) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3) центральные исполнительные и иные государственные органы,

в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории;»;

3) подпункт 4) статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

«4) центральными исполнительными и иными государственными органами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории;»;

4) подпункт 7) части первой статьи 8 исключить;

5) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Компетенция государственных органов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории Государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, в пределах своей компетенции:

1) подготавливают и представляют в уполномоченный орган предложения по перечню объектов государственного природно-заповедного фонда, развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологических сетей;

2) организуют в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, разработку проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий с обеспечением проведения государственной экологической экспертизы и последующим внесением этих обоснований на утверждение уполномоченного органа;

3) разрабатывают и утверждают по согласованию с уполномоченным органом паспорта особо охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении, осуществляют регистрацию (перерегистрацию) паспортов в уполномоченном органе;

4) организуют разработку и утверждают по согласованию с уполномоченным органом планы управления особо охраняемыми природными территориями, находящимися в их ведении;

5) осуществляют руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в их ведении, обеспечивают проведение их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований;

6) участвуют в ведении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;

7) вносят предложения в уполномоченный орган о присвоении научным природным объектам статуса «Научный природный объект – национальное достояние»;

8) обеспечивают свободный доступ к открытой информации в области особо охраняемых природных территорий и объектов государственного природно-заповедного фонда, находящихся в их ведении, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;

9) утверждают размеры тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями на особо охраняемых природных территориях республиканского значения, находящимися в их ведении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

6) подпункт 1-1) пункта 1 и подпункт 14) пункта 2 статьи 10 исключить;

7) пункт 5 статьи 29 после слова «органами» дополнить словами

«или иными государственными органами».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 118-VІIІ ЗРК