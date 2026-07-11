Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года, совершенный в Астане 28 ноября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 июля 2026 года

№ 347-VІIІ ЗРК