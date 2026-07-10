Символы времени и традиций

По словам главного научного сотрудника отдела антропологии и этнологии музея Галии Темирток, это одна из первых масштабных экспозиций XXI века, где представлено большое количество подлинных традиционных головных уборов казахов. Она отметила, что этой теме посвящены многочисленные научные исследования, а в недавно изданном каталоге казахской традиционной одежды отдельная глава посвящена головным уборам. В кочевой культуре головные уборы были не просто частью костюма, а отражали возраст, семейное положение, социальный статус человека и соответствовали каждому времени года. Вниманию посетителей представлены самые разнооб­разные головные уборы – от детской тюбетейки до қалпақ почтенных аксакалов.

– Здесь можно увидеть девичий бөрік, свадебное саукеле, головные уборы молодых женщин, а также военный шлем дулыға. Казахи расшивали бөрік золотыми и серебряными нитями. Имея конусообразную форму, бөрік напоминает головной убор сакского воина. Нижняя его часть украшалась мехом, – рассказывает куратор выставки.

Одним из главных экспонатов стал саукеле – традиционный головной убор казахской невесты. Его основу изготавливали из плотного войлока, покрывали бархатом, украшали серебром, драгоценными и полудрагоценными камнями, а нижнюю часть отделывали мехом выдры – құндыз.

Среди головных уборов можно увидеть и такой предмет женского костюма как шашқап – декоративный мешочек для кос.

– В нашем музее сохранилось всего два экземпляра этого некогда популярного аксессуара. Они выполнены из бархата и расшиты золотыми нитями. Сегодня о шашқап почти никто не знает, хотя это один из интереснейших элементов традиционного женского костюма, – говорит Галия ­Темирток.

В экспозиции представлен и қасаба – головной убор для молодой замужней женщины, который надевали после саукеле. Он закрывал шею и косы, а представленный на выставке экземпляр богато украшен золотой вышивкой. Такие роскошные изделия могли позволить себе представительницы состоятельных семей. Отдельное место занимают кимешеки. Их носили не только пожилые, но и молодые замужние женщины. Парадные кимешеки украшались кораллами, серебром, драгоценными камнями и богатой вышивкой, а повседневные были значительно проще.

Выставка знакомит и с традиционными мужскими головными уборами – тақия и праздничным ақ қалпақ. Сегодня многие считают қалпақ исключительно кыргызским головным убором. Однако ­казахи также носили его. Представленный здесь ақ қалпақ богато украшен вышивкой и серебром.

– Сейчас мы наблюдаем большой интерес к национальной культуре, и это очень радует. Но важно не только носить традиционные головные уборы, а знать их назначение. Именно поэтому мы организовали эту выставку. Нам хотелось показать богатство ­казахской культуры, – отметила куратор выставки.