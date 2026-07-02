Доверие как фундамент легитимности

В Центральной избирательной комиссии состоялось VI заседание Экспертного совета при ЦИК, в ходе которого его участники обсудили различные аспекты практического применения положений новой Конституции и обновленного Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», уделив особое внимание подготовке и проведению первых выборов депутатов Курултая.

В своем вступительном слове председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил особую важность вопросов, касающихся реализации положений обновленного Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и новых законодательных механизмов, впервые применяемых в текущей электоральной кампании.

– В логику конституционной реформы был встроен старт выборов депутатов Курултая, назначенных Указом Президента Касым-Жомарта Токаева от 1 июля. В тот же день мы провели первое заседание ЦИК, где приняли Календарный план основных электоральных мероприятий. Для ЦИК основная задача состоит в эффективной и своевременной реализации большого пласта организационных мероприятий, исполнение которых влияет на качество избирательного процесса в целом, – отметил Нурлан Абдиров.

Он также представил обновленный состав Экспертного совета, подчеркнув, что с момента образования данной структуры в 2022 году ее члены принимают активное участие в подготовке ключевых документов и научно-экспертном сопровождении развития конституционного и избирательного законодательства.

Нурлан Абдиров также отметил, что члены совета были задействованы в работе конституционной комиссии по подготовке проекта нового Основного закона, разработке научного комментария к нему и нового издания комментария к Конституционному закону РК «О выборах».

Член совета, академик Академии юридических наук Ермек Абдрасулов представил свое мнение об избирательном праве в условиях новой конституционной реальности. Эксперт, в частности, отметил, что положения новой Конституции получили последовательное развитие в обновленном избирательном законодательстве и иных законодательных актах, обеспечивающих их реализацию.

– В основе глобальной модернизации лежит философия Справедливого Казах­стана, базирующаяся на принципе «Закон и Порядок». Конституционная реформа кос­нулась трех ключевых уровней публичной власти: института президентства, высшего законодательного органа и систем местного государственного управления и самоуправления. В этой модели избирательная система приобретает особое значение как институт, обеспечивающий легитимность публичной власти. Проведенная реформа защищает электоральный суверенитет государства и, самое главное, гарантирует, что в Справедливом Казахстане голос каждого социального слоя будет не просто учтен, а институционально услышан на высшем государственном уровне, – заявил Ермек Абдрасулов.

Профессор, член Экспертного совета Индира Аубакирова подчеркнула, что изменения в Конституционном законе

«О выборах» – не просто очередной этап совершенствования законодательства, а часть формирования новой модели демократии в Казахстане.

– Что может Курултай сделать влиятельным? Количество депутатов? Объем их полномочий? – задалась вопросом спикер. – Вся история конституционализма убедительно показывает: влия­тельным парламент делают не столько политические, математические показатели, а в первую очередь доверие общества. Именно доверие превращает юридические полномочия в реальный политический авторитет.

По мнению Индиры Аубакировой, доверие начинается с выборов, поэтому сегодня речь идет о качестве представительной демократии. Главная идея конституционной реформы заключается в повышении ответственности всех участников политического процесса. И если раньше в центре избирательной кампании находился отдельный кандидат, то теперь ключевая роль принадлежит политичес­ким партиям. Избиратель голосует не только за конкретных людей, но и за идеи, ценности, за команду.

Член Экспертного совета профессор Марат Когамов отметил, что нынешняя реформа представляет собой взвешенную и точечную корректировку Конституционного закона «О выборах», действующего с 1995 года, и обновленные нормы должны учитывать все участники избирательного процесса.

Поправки в Конституционный закон «О выборах» направлены на расширение гарантий реализации избирательных прав граждан и повышение доверия общества к избирательному процессу – об этом говорила в ходе заседания председатель Экспертного совета, член ЦИК РК Асель Жанабилова.

По ее словам, просто закрепить избирательное право в Конституции недостаточно. Не менее важно создать условия, при которых каждый гражданин сможет реализовать его независимо от места проживания, характера работы или жизненных обстоятельств. Новые нормы направлены именно на то, чтобы особенности трудовой деятельности не становились препятствием для участия граждан в выборах.

Одной из ключевых новелл стало создание избирательных участков для работников, занятых вахтовым методом, а также на предприятиях с непрерывным циклом. Это позволит гражданам голосовать непосредственно по месту работы без ущерба для производственного процесса. Уже сегодня в Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях открыто 16 участков в вахтовых поселках, где смогут проголосовать более 17 тыс. человек.

Еще семь участков созданы в Акмолинской и Карагандинской областях для более чем 9 тыс. работников предприятий с непрерывным циклом производства.

При этом, отметила спикер, все процедуры на таких участках будут проводиться в полном соответствии с требованиями конституционного закона о выборах, с соблюдением принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайны голосования, законности и открытости.

Еще одно важное изменение касается порядка ознакомления со списками избирателей. Теперь каждый гражданин сможет проверить только собственные данные и при необходимости обратиться в избирательную комиссию для исправления неточностей.

– Закон одновременно обеспечивает возможность проверить свое включение в список избирателей и защищает персональные данные других граждан. Тем самым достигается баланс между реализацией избирательных прав и защитой персональных данных, – отметила Асель Жанабилова.

По ее словам, обе законодательные новеллы объединены общей целью: сделать участие в выборах более доступным, одновременно усилив гарантии защиты прав граждан и доверие к избирательной системе.

Еще один член Экспертного совета Снежанна Имашева обратила внимание на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в части регулирования практических вопросов деятельности территориальных избирательных комиссий. В частности, требуется определить порядок замены членов комиссий в случае переезда или невозможности продолжать работу, а также установить соответствующие процедурные сроки. Кроме того, она напомнила о новой норме, запрещающей входить в состав избирательных комиссий гражданам, признанным судом виновными в совершении коррупционных правонарушений.

Снежанна Имашева подробно остановилась на укреплении механизмов контроля за финансированием выборов и увеличением лимитов избирательных фондов. В частности, закреплено важное положение о том, что финансирование агитационной деятельности должно осуществляться исключительно за счет средств избирательного фонда партий и кандидатов, использование средств из других источников не допускается.

Подводя итоги заседания, его участники сошлись во мнении: обновление избирательного законодательства требует постоян­ного научного осмысления и анализа правоприменительной практики. Именно поэтому Экспертный совет при ЦИК РК остается важной площадкой для выработки предложений по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства и развитию избирательной системы Казахстана.