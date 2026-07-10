Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, совершенный в Астане 8 августа 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 июля 2026 года

№ 346-VІIІ ЗРК