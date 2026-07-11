Проводятся обучающие семинары

Выборы
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Подготовка к выборам в Курултай началась в Туркестанской области задолго до дня голосования. Одним из ключевых направлений этой работы стало обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий, от профессионализма которых зависят прозрачность, законность и организованность электорального процесса.

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Как сообщили в Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии, в регионе действует каскадная система обучения, охватывающая все уровни избирательных комиссий. Ее задача – обеспечить единое понимание требований законодательства, повысить практичес­кую подготовку организаторов выборов и сформировать четкие подходы к решению различных ситуаций в день голосования.

Сегодня в области работают 17 районных и городских территориальных, а также 952 участковые избирательные комиссии. Именно их члены обеспечивают организацию голосования, взаимодействие с избирателями, соблюдение процедур и подведение итогов.

Обучение проходит в три этапа. Сначала специалисты областной территориальной избирательной комиссии проводят занятия для руководителей районных и городских комиссий. Затем знания передают председателям, заместителям и секретарям участковых комиссий, после чего обучение продолжается непосредственно на местах для остальных членов комиссий.

По словам председателя Туркес­танской областной территориальной избирательной комиссии Ансара Усербаева, с начала года по каскадной методике проведено 163 обучающих семинара, что позволило охватить весь состав комиссий. Для 116 новых членов комиссий организована отдельная программа подготовки.

Участниками семинаров становятся люди с разным опытом работы в избирательной системе. Самый молодой член участковой избирательной комиссии № 884 города Туркестана Аяулым Кошербай родилась в 2007 году. Для нее обучение стало возможностью получить первые практические навыки работы.

В то же время такие занятия важны и для опытных специа­листов. Член участковой избирательной комиссии № 412 Мактааральского района Сабыр Саттаров работает в избирательной системе более 40 лет и признается, что участие в семинаре дало ему новые знания.

Независимо от возраста и стажа повышение квалификации помогает всем членам комиссий работать в соответствии с едиными стандартами и быть готовыми к различным ситуациям.

Занятия строятся не только на изучении законодательства. Значительная часть программы посвящена практическим ситуациям: участники разбирают возможные сценарии, отвечают на вопросы, выполняют командные задания с использованием элементов геймификации. Такой формат позволяет закрепить знания и отработать навыки принятия решений.

В областной территориальной избирательной комиссии отмечают, что профессиональная подготовка членов комиссий выс­тупает одним из важных факторов доверия к избирательной системе. Сегодня организаторам выборов необходимо не только знать нормы законодательства, но и уметь оперативно реагировать на возникающие вопросы, взаимодействовать с участниками процесса и обеспечивать открытость всех процедур.

Каскадная модель обучения, применяемая в Туркестанской области, позволяет создать единые стандарты работы на всех уровнях избирательной системы. Именно такая последовательная подготовка, которая начинается задолго до дня голосования, помогает обеспечить качество и прозрачность электорального процесса.

#выборы #Туркестанская область #курултай #Национальный курултай

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