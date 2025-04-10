О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водного фонда

О внесении изменений и дополнения

в Кодекс Республики Казахстан «О недрах

и недропользовании» по вопросам охраны и

использования водного фонда

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» следующие изменения и дополнение:

1) часть вторую пункта 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«Запрет, установленный подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи,

не распространяется на операции по разведке и (или) добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также на старательство, добычу соли поваренной, лечебных грязей.»;

2) в части третьей пункта 2 статьи 28 слова «или Аральского» исключить;

3) в подпункте 1) пункта 1-2 статьи 36 слова «или Аральского» исключить;

4) в статье 62:

в подпункте 8) слова «и внутренних водоемах» исключить;

в подпункте 12) слова «, внутренних водоемах» исключить;

5) в статье 64:

подпункт 10) исключить;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) осуществления ликвидации и консервации бесхозных аварийных нефтегазовых скважин;»;

6) подпункт 7) статьи 65 исключить;

7) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«2. Государственное геологическое изучение недр организуется и проводится уполномоченным органом по изучению недр. Государственное геологическое изучение недр на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, орошения земель, технического водоснабжения и минеральные термальные воды организуется уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.»;

8) часть третью пункта 5 статьи 89 изложить в следующей редакции:

«Забор и использование подземных вод осуществляются в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.»;

9) в части первой пункта 3 статьи 93 слова «или внутренних водоемов Республики Казахстан» исключить;

10) в пункте 7 статьи 125:

в части первой слова «Попутное извлечение» заменить словами «Попутный забор»;

в части второй слово «добытых» заменить словом «забранных»;

11) в заголовке главы 21 слова «, внутренних водоемах» исключить;

12) в статье 154:

в заголовке слова «, внутренних водоемах» исключить;

в пункте 1 слова «и Аральского морей» заменить словом «моря»;

пункт 2 исключить;

в пункте 3 слова «и внутренних водоемах» исключить;

в пункте 13 слова «на внутренних водоемах и» исключить;

в пункте 14 слова «, внутренних водоемах» исключить;

13) в статье 155 слова «, внутренних водоемах» исключить;

14) в статье 156 слова «, внутренних водоемах» исключить;

15) в статье 157:

в пункте 1:

в части первой слова «и внутренних водоемах» исключить;

в части второй слова «уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда» заменить словами «бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов»;

в пунктах 4 и 5 слова «и внутренних водоемах» исключить;

16) в статье 176:

в пункте 5 слово «добыче» заменить словом «забору»;

в пункте 6:

в части первой внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в части второй слово «добытых» заменить словом «забранных»;

17) в части второй пункта 4 статьи 216 слова «региональными органами уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов»;

18) пункт 1 статьи 264 дополнить словами «, бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 апреля 2025 года

№ 180-VIII ЗРК