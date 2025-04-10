О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водного фонда
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О внесении изменений и дополнения
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» следующие изменения и дополнение:
1) часть вторую пункта 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Запрет, установленный подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи,
не распространяется на операции по разведке и (или) добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также на старательство, добычу соли поваренной, лечебных грязей.»;
2) в части третьей пункта 2 статьи 28 слова «или Аральского» исключить;
3) в подпункте 1) пункта 1-2 статьи 36 слова «или Аральского» исключить;
4) в статье 62:
в подпункте 8) слова «и внутренних водоемах» исключить;
в подпункте 12) слова «, внутренних водоемах» исключить;
5) в статье 64:
подпункт 10) исключить;
подпункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) осуществления ликвидации и консервации бесхозных аварийных нефтегазовых скважин;»;
6) подпункт 7) статьи 65 исключить;
7) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Государственное геологическое изучение недр организуется и проводится уполномоченным органом по изучению недр. Государственное геологическое изучение недр на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, орошения земель, технического водоснабжения и минеральные термальные воды организуется уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.»;
8) часть третью пункта 5 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«Забор и использование подземных вод осуществляются в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.»;
9) в части первой пункта 3 статьи 93 слова «или внутренних водоемов Республики Казахстан» исключить;
10) в пункте 7 статьи 125:
в части первой слова «Попутное извлечение» заменить словами «Попутный забор»;
в части второй слово «добытых» заменить словом «забранных»;
11) в заголовке главы 21 слова «, внутренних водоемах» исключить;
12) в статье 154:
в заголовке слова «, внутренних водоемах» исключить;
в пункте 1 слова «и Аральского морей» заменить словом «моря»;
пункт 2 исключить;
в пункте 3 слова «и внутренних водоемах» исключить;
в пункте 13 слова «на внутренних водоемах и» исключить;
в пункте 14 слова «, внутренних водоемах» исключить;
13) в статье 155 слова «, внутренних водоемах» исключить;
14) в статье 156 слова «, внутренних водоемах» исключить;
15) в статье 157:
в пункте 1:
в части первой слова «и внутренних водоемах» исключить;
в части второй слова «уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда» заменить словами «бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов»;
в пунктах 4 и 5 слова «и внутренних водоемах» исключить;
16) в статье 176:
в пункте 5 слово «добыче» заменить словом «забору»;
в пункте 6:
в части первой внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в части второй слово «добытых» заменить словом «забранных»;
17) в части второй пункта 4 статьи 216 слова «региональными органами уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов»;
18) пункт 1 статьи 264 дополнить словами «, бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 9 апреля 2025 года
№ 180-VIII ЗРК