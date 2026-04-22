Закон Республики Казахстан О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц, совершенный в Астане 23 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 апреля 2026 года

№ 281-VІIІ ЗРК