Замакима подозревается в получении взятки в СКО

Деньги он взял за подписание актов якобы выполненных работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области сообщила о проведении досудебного расследования в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов, передает Kazpravda.kz.

"Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство", - говорится в сообщении.

С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Расследование продолжается, добавили в Антикоре.