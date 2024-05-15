Замакима подозревается в получении взятки в СКО

Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Деньги он взял за подписание актов якобы выполненных работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области сообщила о проведении досудебного расследования в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов, передает Kazpravda.kz.

"Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство", - говорится в сообщении.

С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Расследование продолжается, добавили в Антикоре.

#взятка #Антикор #замакима #район

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