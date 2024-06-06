«Эпохе ископаемого топлива неизбежно придет конец» - глава ООН

Глава ООН привел данные Службы по вопросам изменения климата программы «Коперник», согласно которым май 2024 года стал очередным самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Он подчеркнул, что почти 10 лет спустя после принятия Парижского соглашения осталось мало шансов удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия.

«Совершенно новые данные ведущих климатологов, опубликованные сегодня, показывают, что оставшийся углеродный бюджет для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса составляет сейчас около 200 миллиардов тонн. Мы сжигаем этот бюджет с безрассудной скоростью — выбрасывая в атмосферу около 40 миллиардов тонн диоксида углерода в год. При таких темпах выбросов весь углеродный бюджет будет исчерпан еще до 2030 года», – сказал генеральный секретарь.

По его словам, глобальные выбросы должны снижаться на девять процентов каждый год до 2030 года, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градуса. Однако в прошлом году выбросы увеличились на один процент.

«Все зависит от того, какие решения примут – или не примут – мировые лидеры, особенно в следующие восемнадцать месяцев», – заявил глава ООН.

По словам Гутерриша, на один процент самых богатых людей мира приходится столько же выбросов углерода, сколько на две трети человечества. И даже если завтра выбросы будут сведены к нулю, климатический хаос, согласно недавнему исследованию, будет тем не менее обходиться по меньшей мере в 38 трлн долларов в год в период до 2050 года.

Он обратил внимание на то, что тем временем индустрия ископаемого топлива получает рекордные прибыли и «пирует на триллионных субсидиях, финансируемых налогоплательщиками».

«Экономическая логика подсказывает, что эпохе ископаемого топлива неизбежно придет конец, – подчеркнул Гутерриш. – Остаются только два вопроса: наступит ли конец этой эпохе вовремя? И будет ли переходный процесс иметь справедливый характер? Мы должны обеспечить, чтобы ответ на оба этих вопроса был “да”».

По мнению главы ООН, «настало время установить реальную цену на углерод и обложить налогом сверхприбыли компаний, добывающих ископаемое топливо». Он также обратился к финансовым учреждениям с призывом прекратить поддержку ископаемого топлива и начать инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Генсек напомнил о «псевдоэкологической саморекламе» и призвал рекламные агентства и компании по связям с общественностью прекратить выступать в роли «пособников планетарного разрушения». По мнению Гутерриша, странам следует задуматься о запрете рекламы компаний, добывающих ископаемое топливо.