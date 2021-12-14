Коронавирус
Заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса могут даже те, кто недавно переболел COVID-19
Елена Ульянкина, Карагандинская область
В Казахстане не зарегистрированы случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». Несмотря на это, врачи-инфекционисты активно собирают информацию о новом возбудителе КВИ. Уже известно, что он в три раза заразнее, чем его предшественник «дельта»-штамм. При этом вирус поражает молодых людей, детей и тех, кто уже переболел COVID-19. Южноафриканские врачи заметили, что «омикрон» способен обходить иммунную защиту, которая сформировалась у людей, заразившихся более ранними вариантами коронавируса.

– Пока информация о штамме коронавируса «омикрон» очень скудная, – говорит врач-инфекционист Роза Бегайдарова. – Он характеризуется тем, что имеет более сложную структуру S-белка, с помощью которого инфекция проникает в организм человека. Болезнь протекает не тяжело, первыми возникают такие реакции организма, как высокая температура и суставная боль. При этом вирус в основном поражает молодых людей и маленьких детей.

Врачи отмечают, что «омикрон» – самый изменчивый из всех штаммов коронавируса. Только в его S-белке обнаружено более 50 мутаций. А это значит, что вирус активно приспосабливается к меняющимся условиям обитания. Лекарств с доказанной эффективностью против КВИ еще нет. Поэтому единственным способом борьбы с коронавирусом-мутантом остается вакцинация.

– Современная наука ничего эффективнее вакцины пока предложить не может, – утверждает ассоциативный профессор кафед­ры инфекционных болезней и фтизиатрии Медицинского университета Караганды Ержан Жунусов. – Мы это видим не только по опыту других стран, но и по нашему собственному. Почти весь 2021 год мы боролись с эпидемией коронавирусной инфекции с помощью вакцины. И что мы заметили? У нас ни один вакцинированный пациент не был госпитализирован в отделения реанимации. Все они лечились от ковида легкой и средней степени тяжести.

Профессор Жунусов знает, что прививка от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения. Но она снижает риск тяжелого течения болезни и дальнейших негативных последствий на организм. Особенно это важно для пожилых людей, беременных женщин и детей.

Вместе с тем медики просят не забывать о вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Прививку необходимо сделать через 6 месяцев после выздоровления.

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