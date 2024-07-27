Заседание генпрокуроров

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Руководители прокуратур Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили приоритеты в борьбе с преступностью, обменялись опытом и договорились создавать необходимые условия для повышения эффективности международного сотрудничества в условиях развития современных информационных технологий. Глава высшего надзорного органа Казахстана подчеркнул, что Президентом Казахстана обращено особое внимание на важность укрепления взаимного доверия и сотрудничества в области безопас­ности в контексте Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и призвал прокуратуры государств – участников организации принять соответствующие меры по реализации. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, по итогам встречи подписан протокол, закрепивший основные направления дальнейшего взаимодействия органов прокуратур государств – членов ШОС.