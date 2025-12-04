Фото пресс-службы областного акимата

В специальной экономической зоне «Turan» в городе Туркестане запустили завод по производству рулонных полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акима.

В открытии предприятия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он выразил благодарность гражданам, работающим над интенсивным развитием производственной сферы в регионе, и обменялся мнениями об увеличении объема экспорта.

Проект реализован частным инвестором, вложившим 2 млрд тенге инвестиций. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

Спрос на полиэтиленовые пакеты и одноразовую пластиковую посуду высок. Завод не только насытит внутренний рынок качественной отечественной продукцией, но и откроет путь к повышению экспортного потенциала.

За 10 месяцев текущего года в основной капитал области привлечено 1 178,4 млрд тенге инвестиций. Объем иностранных инвестиций составляет $543,5 млн. В области сформирован пул из 111 инвестиционных проектов, которые будут реализованы в период 2025-2028 годов. При полной реализации проектов планируется создать 23 915 новых рабочих мест.