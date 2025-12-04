Завод по производству пластиковой посуды заработал в Туркестане

Экономика
120

Проект реализован частным инвестором,  вложившим  2 млрд тенге инвестиций

Фото пресс-службы областного акимата

В специальной экономической зоне «Turan» в городе Туркестане запустили завод по производству рулонных полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу областного акима.

В открытии предприятия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он выразил благодарность гражданам, работающим над интенсивным развитием производственной сферы в регионе, и обменялся мнениями об увеличении объема экспорта.

Проект реализован частным инвестором,  вложившим  2 млрд тенге инвестиций. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

Спрос на полиэтиленовые пакеты и одноразовую пластиковую посуду высок. Завод не только насытит внутренний рынок качественной отечественной продукцией, но и откроет путь к повышению экспортного потенциала.

За 10 месяцев текущего года в основной капитал области привлечено 1 178,4 млрд тенге инвестиций. Объем иностранных инвестиций составляет $543,5 млн. В области сформирован пул из 111 инвестиционных проектов, которые будут реализованы в период 2025-2028 годов. При полной реализации проектов планируется создать 23 915 новых рабочих мест.

 

#Туркестан #завод #посуда

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Гигантский осетр из металла
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Кошкарата: очистить дно и берега
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Сделать работу сельских акимов эффективной
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

190 проектов на 1,5 трлн тенге запустят в обрабатывающей пр…
От хлопка до одежды: масштабный кластер создадут в Туркеста…
Для развития и модернизации производства
Товарооборот со Швейцарией за 9 месяцев составил около $1,1…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]