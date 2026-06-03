Социальная политика КТЖ: от поддержки работников к развитию регионов

По поручению Главы государства в Казахстане реализуются меры по повышению качества жизни граждан, развитию человеческого капитала и укреплению социальной стабильности. Существенный вклад в решение этих задач вносят крупнейшие работодатели страны, создавая условия для профессионального развития работников, поддержки семей и устойчивого развития регионов

Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Одним из таких работодателей является АО «НК «Қазақстан темір жолы». Социальная политика национальной компании охватывает широкий круг направлений — от поддержки ветеранов и молодежи до развития социальной инфраструктуры в населенных пунктах, где живут и работают железнодорожники.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для жизни в регионах. Так, совместно с компанией Wabtec реализуются проекты по строительству творческого центра и школы искусств в Сексеуле и Шалкаре. В Жаркенте в рамках модернизации железнодорожного участка Алтынколь – Жетыген открыт детский сад на 140 мест, построенный АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с акиматом области Жетісу и при содействии ТОО «Теміржол жөндеу». Эти объекты не только улучшают качество жизни работников и их семей, но и способствуют развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Важным направлением остается поддержка ветеранов отрасли. Сегодня компания оказывает социальную поддержку более 45 тысячам пенсионеров, включая медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и выплаты к юбилейным датам. Через Совет ветеранов КТЖ и Консультативный совет ветеранов сохраняется связь поколений, а профессиональный опыт ветеранов востребован в подготовке молодых специалистов.

Значительное внимание уделяется семьям работников. В этом году КТЖ приобрело 7 372 путевки в детские оздоровительные лагеря с бесплатным проездом. Оказывается адресная поддержка одиноким родителям, предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни родителям выпускников школ.

Традиционно масштабные мероприятия проводятся ко Дню защиты детей. В этом году по поручению председателя правления КТЖ сто детей из многодетных семей железнодорожников, проживающих на отдаленных станциях, получили подарки — велосипеды, конструкторы Lego и другие развивающие наборы, способствующие интеллектуальному и творческому развитию, а также активному отдыху.

По всей стране были организованы поздравления семей работников, чьи дети добились значимых результатов в учебе, спорте и творчестве.

Поддержка подрастающего поколения включает и профориентационную работу. Компания организует экскурсии на производственные объекты и в отраслевой музей, знакомя школьников и студентов с железнодорожными профессиями. В этом году центральный музей КТЖ посетили более 400 старшеклассников и студентов колледжей.

Значимое место занимает развитие творческого и интеллектуального потенциала детей. В компании проводятся видеоконкурсы и конкурсы сочинений на тему «Железная дорога глазами детей», способствующие популяризации железнодорожных профессий и укреплению преемственности поколений.

В этом году компания исполнила заветные желания увлеченных железной дорогой шестилетнего Ануара Абсаттарова и одиннадцатилетнего Амира Жангалиева, организовав для них поездки в кабинах локомотивов и экскурсии по депо. Кроме того, КТЖ провела республиканский турнир по мини-футболу среди 100 юных спортсменов-железнодорожников.

Не менее важной задачей остается подготовка молодых кадров. В рамках Программы молодежной политики на 2023–2026 годы реализуются проекты, направленные на развитие профессиональных и управленческих компетенций молодых работников. Среди них — программа развития молодых специалистов «100 молодых лиц КТЖ», конкурс профессионального мастерства «Жас үздік маман», интеллектуальная лига «Теміржол білгірлері», конкурсы «Моя PROFессия» и «Zaman AI», а также корпоративное движение КВН и медиапроект «ГалстукOFF».

Развитие массового спорта также является частью социальной политики компании. За первые 5 месяцев этого года более 9,2 тысячи работников были охвачены занятиями в спортивных секциях. Проведено 197 спортивных мероприятий с участием свыше 7,1 тысячи человек. Работники компании успешно представляют КТЖ и Казахстан на международных соревнованиях.

Наряду с этим активно развивается корпоративное волонтерство. Железнодорожники участвуют в благотворительных и экологических акциях, оказывают помощь ветеранам и пенсионерам, поддерживают социальные учреждения и реализуют региональные проекты взаимопомощи.

В числе проведенных мероприятий — поддержка Паралимпийского центра в Астане, экологическая акция «Поможем птицам» в Караганде, раздача фиников и воды постящимся в период Рамадана, региональные марафоны добрых дел «Жүректен жүрекке» и «Жақсылық жасап жарысайық», а также оказание адресной социально-бытовой помощи и вручение продуктовых корзин ветеранам и пенсионерам.

Практика показывает, что социальная ответственность крупного работодателя сегодня выходит далеко за рамки выполнения обязательств перед трудовым коллективом. Речь идет о создании условий для развития человеческого капитала, укреплении социальной стабильности и повышении качества жизни людей. Именно поэтому социальные проекты КТЖ являются не только частью корпоративной политики, но и вкладом в устойчивое развитие регионов и страны в целом.