Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья

Фото: Yandex Qazaqstan

Ко Всемирному дню осведомлённости о цифровой доступности Yandex Qazaqstan рассказал о возможностях 17 сервисов компании для людей с особенностями зрения, слуха, речи и мобильности, сообщает Kazpravda.kz

Компания запустила специальный проект, в котором собрала сценарии использования сервисов — от построения маршрутов и поездок в Такси до чтения книг и просмотра фильмов.

Сервисы Yandex Qazaqstan помогают пользователям решать повседневные задачи в разных жизненных ситуациях. Например, специальные опции в Такси позволяют заранее попросить о помощи при поиске машины, с инвалидным креслом или указать другие особенности поездки — ими уже воспользовались более 1,5 млн раз.

В Яндекс Разговоре пользователи могут переводить речь в текст и общаться при помощи сообщений — за год благодаря сервису состоялось более 31 тысячи разговоров, а половина пользователей Яндекс Браузера в Казахстане включают хотя бы одну настройку доступности.

Компания последовательно развивает инклюзию в сервисах: проверяет обновления на соответствие стандартам доступности и тестирует решения вместе с людьми с разными особенностями здоровья. Такой подход помогает создавать технологии, которые учитывают реальные потребности пользователей. При этом некоторые решения со временем начинают использовать гораздо шире, чем предполагалось изначально.

Транспорт и мобильность

В Яндекс Go пользователи с особенностями здоровья могут выбирать специальные опции для поездок в Такси: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Буду с инвалидным креслом», «Не говорю, но слышу». Водитель заранее получает инструкции, как встретить пассажира и помочь ему. С момента запуска в 2023 году специальными возможностями в Такси воспользовались 124 тысячи уникальных пользователей — они совершили более 1,5 млн поездок.

Сервис Такси также адаптирован для водителей с инвалидностью по слуху: вместо звукового оповещения — световой сигнал, а пассажир заранее получает уведомление об особенностях поездки.

По данным сервиса за 2025 год, в Казахстане с Яндекс Go сотрудничают 1 525 глухих и слабослышащих водителей. Они совершают более 150 000 поездок в месяц.

Удобный город

Яндекс Карты помогают заранее планировать маршрут. Данные о доступности мест — наличие пандусов, лифтов, автоматических дверей — есть в карточках 80 тысяч организаций в более чем 2 400 населённых пунктах Казахстана.

При построении пешеходных маршрутов в Алматы и Астане алгоритмы учитывают данные о более чем 4 500 лестницах и пандусов и предлагают самый оптимальный путь. Такая опция полезна как людям, чья мобильность затруднена, так и родителям с детьми в колясках.

Доступность информации и общение

Сегодня 16 сервисов компании поддерживают работу с программами экранного доступа: Яндекс Go, Карты, Алиса AI, Браузер, Кинопоиск, Яндекс Книги и другие. Такие программы зачитывают содержимое экрана вслух и помогают незрячим пользователям воспринимать интерфейс на слух.

Некоторые сервисы имеют и дополнительные опции. Например, в Яндекс Браузере нейросеть может автоматически создавать описания изображений для программ экранного доступа, зачитывать текст на страницах и генерировать субтитры при просмотре видео на сайтах с компьютера.

Алиса помогает людям с особенностями зрения, речи и мобильности решать повседневные задачи голосом: искать информацию, управлять умным домом, включать музыку и аудиокниги. Технология распознает запросы пользователей с особенностями речи, включая людей с заиканием, ДЦП, последствиями инсульта и травмами. В обучении модели распознавания речи участвовали более 300 человек.

Яндекс Разговор помогает людям с особенностями слуха общаться со слышащими собеседниками. За год приложением воспользовались более 2,5 тысяч пользователей, которые инициировали свыше 31 тысячи разговоров. Приложение переводит речь в текст и озвучивает набранные сообщения. Сервис доступен на русском и казахском языках.

Развлекательные сервисы

На Кинопоиске более 50 фильмов и сериалов доступны с тифлокомментариями — аудиоописаниями действий, мимики и обстановки на экране для людей с нарушением зрения.

Ещё около 80 проектов оснащены SDH-субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей: они передают не только диалоги, но и важную звуковую информацию о том, кто говорит, какие шумы или музыка слышны.

В Яндекс Книгах любую из 120 тысяч книг без аудиоверсий можно слушать с помощью виртуального рассказчика.