Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья

Компании и Рынки

Компания последовательно развивает инклюзию в сервисах

Фото: Yandex Qazaqstan

Ко Всемирному дню осведомлённости о цифровой доступности Yandex Qazaqstan рассказал о возможностях 17 сервисов компании для людей с особенностями зрения, слуха, речи и мобильности, сообщает Kazpravda.kz

Компания запустила специальный проект, в котором собрала сценарии использования сервисов — от построения маршрутов и поездок в Такси до чтения книг и просмотра фильмов.

Сервисы Yandex Qazaqstan помогают пользователям решать повседневные задачи в разных жизненных ситуациях. Например, специальные опции в Такси позволяют заранее попросить о помощи при поиске машины, с инвалидным креслом или указать другие особенности поездки — ими уже воспользовались более 1,5 млн раз.

В Яндекс Разговоре пользователи могут переводить речь в текст и общаться при помощи сообщений — за год благодаря сервису состоялось более 31 тысячи разговоров, а половина пользователей Яндекс Браузера в Казахстане включают хотя бы одну настройку доступности.

Компания последовательно развивает инклюзию в сервисах: проверяет обновления на соответствие стандартам доступности и тестирует решения вместе с людьми с разными особенностями здоровья. Такой подход помогает создавать технологии, которые учитывают реальные потребности пользователей. При этом некоторые решения со временем начинают использовать гораздо шире, чем предполагалось изначально.

Транспорт и мобильность

В Яндекс Go пользователи с особенностями здоровья могут выбирать специальные опции для поездок в Такси: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Буду с инвалидным креслом», «Не говорю, но слышу». Водитель заранее получает инструкции, как встретить пассажира и помочь ему. С момента запуска в 2023 году специальными возможностями в Такси воспользовались 124 тысячи уникальных пользователей — они совершили более 1,5 млн поездок.

Сервис Такси также адаптирован для водителей с инвалидностью по слуху: вместо звукового оповещения — световой сигнал, а пассажир заранее получает уведомление об особенностях поездки.

По данным сервиса за 2025 год, в Казахстане с Яндекс Go сотрудничают 1 525 глухих и слабослышащих водителей. Они совершают более 150 000 поездок в месяц.

Удобный город

Яндекс Карты помогают заранее планировать маршрут. Данные о доступности мест — наличие пандусов, лифтов, автоматических дверей — есть в карточках 80 тысяч организаций в более чем 2 400 населённых пунктах Казахстана.

При построении пешеходных маршрутов в Алматы и Астане алгоритмы учитывают данные о более чем 4 500 лестницах и пандусов и предлагают самый оптимальный путь. Такая опция полезна как людям, чья мобильность затруднена, так и родителям с детьми в колясках.  

Доступность информации и общение

Сегодня 16 сервисов компании поддерживают работу с программами экранного доступа: Яндекс Go, Карты, Алиса AI, Браузер, Кинопоиск, Яндекс Книги и другие. Такие программы зачитывают содержимое экрана вслух и помогают незрячим пользователям воспринимать интерфейс на слух.

Некоторые сервисы имеют и дополнительные опции. Например, в Яндекс Браузере нейросеть может автоматически создавать описания изображений для программ экранного доступа, зачитывать текст на страницах и генерировать субтитры при просмотре видео на сайтах с компьютера.

Алиса помогает людям с особенностями зрения, речи и мобильности решать повседневные задачи голосом: искать информацию, управлять умным домом, включать музыку и аудиокниги. Технология распознает запросы пользователей с особенностями речи, включая людей с заиканием, ДЦП, последствиями инсульта и травмами. В обучении модели распознавания речи участвовали более 300 человек.

Яндекс Разговор помогает людям с особенностями слуха общаться со слышащими собеседниками. За год приложением воспользовались более 2,5 тысяч пользователей, которые инициировали свыше 31 тысячи разговоров. Приложение переводит речь в текст и озвучивает набранные сообщения. Сервис доступен на русском и казахском языках.

Развлекательные сервисы

На Кинопоиске более 50 фильмов и сериалов доступны с тифлокомментариями — аудиоописаниями действий, мимики и обстановки на экране для людей с нарушением зрения.

Ещё около 80 проектов оснащены SDH-субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей: они передают не только диалоги, но и важную звуковую информацию о том, кто говорит, какие шумы или музыка слышны.

В Яндекс Книгах любую из 120 тысяч книг без аудиоверсий можно слушать с помощью виртуального рассказчика.

 

#инклюзия #услуги #сервис #Yandex Qazaqstan

Популярное

Все
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте
Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
Путин совершит государственный визит в Астану
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Минздрав определяет лучшего медработника года
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан
Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах
Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае
Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан
В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

В Астане пройдет II Форум «Развитие городской мобильности в…
Казахстан в полном объёме покрывает внутреннюю потребность …
Крупнейший в Центральной Азии завод по глубокой переработке…
В компании Air Products заинтересованы в расширении партнер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]