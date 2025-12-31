Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Президента по развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций Правительством одобрен проект Соглашения о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в Актюбинской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Инвестором проекта выступает ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс». Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс составит 41,9 млрд тенге, проектная мощность – 280 млн литров продукции в год.

Предприятие будет оснащено передовыми технологиями, включая экологически чистые системы управления отходами, соответствующие международным стандартам. Это обеспечит интеграцию завода в устойчивую промышленную экосистему страны.

Реализация проекта позволит создать в регионе более 120 новых рабочих мест.

Строительство завода начнется в 2026 году.