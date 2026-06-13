Усиливается борьба с хаотичной застройкой

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С начала года выявлено 106 незаконно построенных объектов, общая сумма взысканий и штрафов превысила 147,6 млн тенге. Власти заявляют о намерении ужесточить контроль качества и законности возведения зданий на фоне стремительного роста города.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Абайском райо­не – 39 строений. В Каратауском районе обнаружен 21 незаконный объект, в Аль-Фарабийском – 19, в Енбекшинском – 17. Меньше всего нарушений зафиксировано в Туранском районе – 10.

По данным акимата, проверке подверглись 72 строительных объекта. За незаконное возведение владельцев 59 строений оштрафовали на 42,4 млн тенге. Еще 8,6 млн тенге взыскано за нарушения качества. Отдельное внимание проверяющие уделили объектам долевого строи­тельства: пять застройщиков оштрафованы на 10,6 млн тенге за несоблюдение требований законодательства.

Однако финансовыми санкциями дело не ограничилось. Власти сообщили, что 442 строительные организации привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге, действие лицензий компаний приостановлено на полгода.

Ситуация отражает одну из главных проблем быстрорастущего Шымкента. Город активно застраи­вается, появляются новые жилые комплексы, коммерческие объекты. Но вместе с тем растут и риски хаотичной застройки, нарушений строительных норм, появления зданий, безопасность которых вызывает вопросы.

Особенно чувствительной остается проблема качества сооружений. Для жителей мегаполиса это уже не просто вопрос архитектуры или внешнего облика города, а вопрос безопасности и доверия к рынку. Любые нарушения в сфере строительства напрямую затрагивают интересы тысяч людей – от покупателей квартир до соседей незаконных объектов.

В акимате отмечают, что ужес­точение контроля в строительной отрасли становится закономерной реакцией государства на накопившиеся проблемы. В последние годы в Казахстане неоднократно поднимались вопросы точечной застройки, отсутствия необходимой инфраструктуры, нарушений при продаже жилья в объектах долевого строительства и несоблюдения технических требований.

Шымкент сегодня становится одним из примеров того, как государство пытается навести порядок на строительном рынке через усиление надзора, штрафные санк­ции и временное ограничение деятельности недобросовестных компаний.

Впрочем, специалисты подчеркивают: решить проблему исключительно проверками невозможно. Не менее важны прозрачность выдачи разрешительных документов, цифровизация строительной сферы и общественный контроль. Иначе незаконные объекты будут продолжать появляться быстрее, чем их успевают выявлять проверяющие органы.

Для мегаполиса, который стремится стать современным и комфортным городом, вопрос законности строительства постепенно превращается не только в тему архитектуры и бизнеса, но и в воп­рос качества городской среды.