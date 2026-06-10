В Актау построят аммиачно-карбамидный завод стоимостью свыше 800 млрд тенге

Сегодня карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию в стране химической промышленности и диверсификации производимой продукции Правительством РК одобрено подписание Соглашения об инвестициях по проекту «Аммиачно-карбамидный комплекс на территории Мангистауской области» между Министерством промышленности и строительства и ТОО «KazAzot PRIME». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Первый в стране завод по производству карбамида будет построен в Актау. Общий объем инвестиций составит 804,2 млрд тенге. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В период строительства будет обеспечено около 1,5 тыс. рабочих мест, после запуска комплекса – 700 постоянных.

Мощность будущего комплекса позволит ежегодно выпускать до 660 тыс. тонн аммиака, около 580 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры.

Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агрохимической отрасли страны. Сегодня карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран. Карбамид как азотное удобрение широко используется в сельском хозяйстве в качестве основного удобрения на всех почвах под различные сельскохозяйственные культуры и остается востребованным на внутреннем рынке.

Предполагается, что запуск нового предприятия позволит обеспечить отечественных аграриев продукцией собственного производства, снизить зависимость от импорта и укрепить экспортный потенциал.

В настоящее время единственным отечественным производителем азотных удобрений является АО «КазАзот». Помимо проекта в Актау, в стране планируется реализовать еще два крупных проекта по производству карбамида компаний KazESTA и ТОО KMG PetroChem совместно с СНПС-Актобемунайгаз. Это позволит существенно нарастить отечественные мощности по производству азотных удобрений и снизить импортозависимость.

Ожидается, что к 2030 году с учетом запуска всех инвестпроектов прогнозный объем производства аммиачной продукции достигнет 2,3 млн тонн. Благодаря этим мерам Казахстан сможет не только полностью обеспечить потребности отечественных аграриев, но и сформировать значительный экспортный потенциал, добавили в Кабмине.