Завтра в столице Франции стартуют XVII Паралимпийские летние игры

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Аскар Султан, Серик Кабдулов

Многопрофильное параспортивное мероприятие, организованное Международным паралимпийским комитетом, пройдет в главном городе Франции с 28 августа по 8 сентября. Эти игры станут первыми для Парижа и вторыми для Франции – страна принимала зимние Паралимпийские игры (города Тинь и Альбервиль) в 1992 году.

Ожидается, что впервые в Паралимпийских играх примут участие Американское Самоа, Белиз, Чад, Доминика, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Гуам, Кирибати, Косово, Палау, Южный Судан и Тувалу. В число стран, вернувшихся на Паралимпийские игры после отсутствия, вошли Боливия (последний раз участвовала в 1992 году), Лихтенштейн (2004 год), Бангладеш (2008 год), Албания (2012 год), Антигуа и Барбуда (2012 год), Сан-Марино (2012 год), а также Восточный Тимор, Суринам и Тонга (2016 год).

Конечно же, активным участником Паралимпиады является Казахстан, который завоевал 33 лицензии и отправит во Францию 44 параспортсмена. У нас четыре лицензии (и столько же спортсменов) в параплавании, пять – в парапауэрлифтинге, четыре – в пара легкой атлетике, две – в параканоэ, четыре – в паратаэквондо, две – в пара пулевой стрельбе, одна – в пара настольном теннисе, целых десять – в парадзюдо и одна лицензия в командном виде спорта – в волейболе сидя, где выступят 12 человек в мужской сборной.

Пять пара атлетов будут представлять Астану, двое – область Жетысу, четверо – Жамбылскую область, трое – Акмолинскую область, трое – Кызылординскую область, двое – Туркестанский регион, двое – Карагандинскую область, сразу восемь спортсменов – Атыраускую область, двое – Актюбинскую область и по одному – Алматы, Костанайскую и Мангистаускую области.

Самой юной участницей паралимпийской сборной Казахстана на Играх в Париже стала 18-летняя дзюдоистка из Атырау Альфия Тлеккабыл.

Как рассказывает Альфия, к спорту у нее любовь с детства. Раньше чемпионка Азии увлекалась шахматами, которыми занималась довольно долго, затем ходила на плавание, участвовала в различных соревнованиях и даже имеет титул чемпионки Казахстана по плаванию 2021–2022 годов. Парадзюдо она занимается более двух лет.

– Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Работая в зале, чувствую себя уверенной и каждый день убеждаюсь, что все возможно, главное – не лениться, – говорит Альфия.

По словам мамы чемпионки Жанаргуль Нигметовой, Альфия – самый младший ребенок, есть еще трое сыновей.

– Спорт всегда присутствует в нашей семье – сначала были шахматы, затем плавание, теперь вот дзюдо. С самого начала я всегда и всюду нахожусь рядом с дочерью. И каждый день вижу, насколько сильна у нее вера в победу, насколько она стремится к ней, и очень благодарна людям, участвующим в судьбе моей Альфии. Огромное им материнское спасибо, – отметила Жанаргуль Нигметова.

#Париж #сборная Казахстана #паралимпиада #параспорт

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