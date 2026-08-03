Новые инфраструктурные, транспортные и социальные объекты открылись в регионах РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по развитию инфраструктуры, модернизации социальных и транспортных объектов, а также обеспечению населения качественной питьевой водой и жильем

Фото: пресс-служба правительства РК

В пресс-службе правительства представили объекты, запущенные на прошедшей неделе, сообщает Kazpravda.kz

В Акмолинской области завершили реконструкцию железнодорожных вокзалов на станциях Курорт – Боровое, Ақкөл, Макинск, Шортанды, Жақсы, Сарыоба, Ерейментау, Еркіншілік, Өлеңті, Державинск, Жалтыр и Аршалы ауданы. На месте аварийных и устаревших зданий построили новые комплексы с расширенными залами ожидания, замененными инженерными сетями и обновленными перронами. Все объекты адаптировали для маломобильных граждан, а также оснастили современными системами вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности.

В Актюбинской области завершили реконструкцию железнодорожных вокзалов станций Шалқар и Шубаркудык. На объектах обновили фасады, кровлю, инженерные сети и внутренние помещения, а также установили новую мебель и оборудование. В результате площадь вокзала в Шалқаре увеличилась с 472,8 до 833,6 м2, а в Шубаркудыке — со 111,2 до 207,3 м2.

В Илийском районе Алматинской области ввели в эксплуатацию складской комплекс SAN Baiserke мощностью до 3,5 млн шин в год, который стал крупнейшим логистическим хабом по хранению шин в СНГ. Объект площадью 22,6 га включает склады, завод по переработке, сервисный центр, а также социальную инфраструктуру с общежитием на 180 мест и парком. Новый хаб обеспечит оптовые поставки продукции по Казахстану и в страны Центральной Азии.

В Туркестанской области ввели в эксплуатацию групповой водопровод «Тама-Тастанбек» протяженностью 39,3 км, который обеспечит качественной и круглосуточной питьевой водой из подземного месторождения более 31 тыс. жителей города Шардара.

В городе Сатпаев области Ұлытау 30 семей из категории социально уязвимых слоев населения получили ключи от квартир в новых жилых домах. Проект реализован в рамках соглашения между акиматом и Отбасы банком, а всего до конца года в регионе планируют обеспечить жильем порядка 900 семей.