​«Зажигают» старики

583
Асет Калымов, Талдыкорган

В этот вечер в зале Дворца культуры им. И. Жансугурова яблоку негде было упасть. Сот­ни талдыкорганцев семьями пришли послушать концерт­ную программу «Қарттардың да өнерге бар таласы» («Искусство не чуждо и пожилым»). Прекрасный музыкальный подарок преподнесли зрителям участники ветеранских художественных коллективов, приехавшие в областной центр со всех уголков Жетысу.

Гала-концерт стал яркой демонстрацией народных традиций, пожилые артисты смогли удивить ценителей фольклора не только мудрос­тью и опытом, но и богатым разнообразием талантов. Динамика, пластика, синхронность, красивые костюмы – все это не оставило зрителей равнодушными. Насыщенная программа включала хоровое пение, оркестровые композиции, ветераны задорно пели и плясали и даже показывали фокусы. Каждый номер, отражавший богатое духовное наследие народа и неповторимый колорит, был встречен несмолкаемыми аплодисментами.

Ну а гвоздем концертной программы стало выступ­ление 86-летней Умитжан Ботбаевой, грациозно исполнившей казахский народный танец. Ее номер вызвал бурю оваций. Как стало известно, Умитжан-апа – танцовщица фольклорно-этнографичес­кого ансамбля «Ақ әжелер» Жамбылского района Алматинской области. За 30 лет своей деятельности этот коллектив внес весомый вклад в сокровищницу нашей культуры, побывал с гастрольными турами в Польше, Турции, Украине, Монголии, Китае. Репертуар ансамбля включает не только народные песни, но и сложные композиции из опер, произведения классиков – Нургисы Тлендиева, Шамши Калдаякова.

Высокую оценку творчеству ветеранов дали народный артист Казахстана Нургали Нусипжанов и аким области Амандык Баталов. Выразив огромную благодарность за незабываемый праздник музыки, они пожелали артистам оставаться такими же энергичными, служить примером молодому поколению.

– Уверен, вы можете успешно выступать на республиканских и международных конкурсах, а мы вам окажем поддержку в организации гаст­ролей, – по­обещал Амандык Баталов.

Пользуясь случаем, ветераны выразили желание принять участие в культурной программе международной выставки EXPO 2017 в Астане. Напомнив, что в далеком 1925 году на аналогичной выставке в Париже гостей мероприятия поразил своим выступлением наш именитый земляк Амре Кашаубаев, пожилые артисты отметили, что готовы тоже продемонстрировать иностранным туристам казахстанскую культуру и самобытность традиций.

