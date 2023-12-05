Здоровая еда полезна и вкусна

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Марина Демченко

Казахстанские школьники обучаются культуре здорового питания.

фото предоставлено организаторами

Ученики младших классов на уроках говорят о пользе овощей и фруктов, обсуждают, как правильно приготовить пищу, почему важны рацион и режим питания.

По словам Татьяны Ежовой, руководителя отдела научно-методи­ческого центра новых технологий в образовании управления образования Алматы, просвещение в вопросах здорового питания становится все более важной составляющей национальной программы образования. У школьников появляется возможность получить знания и опыт, способствующие формированию здорового образа жизни и культуры питания.

Для этого разработаны программа «Школа здорового питания» и учебно-методический комплекс (рабочая тетрадь для учеников и методическое пособие для педагога) на двух языках.

– Программа рассчитана на младших школьников, потому что именно в этом возрасте закладываются вкусовые привычки, способствующие здоровому питанию. На старте в проекте участвовали двадцать школ Алматы, прошло десять лет, и уже почти двести школ задействованы в нем, – рассказала Татьяна Ежова.

Чтобы выработать хорошую привычку, одной только учебной дея­тельности явно мало, поэтому в школах проводятся фестивали, конкурсы, онлайн-встречи. В таких мероприятиях, как отмечают авторы программы, очень ценны участие и поддержка родителей.

Особенно ученики ждут практи­ческих занятий. На кулинарных уроках они с профессиональными поварами готовят вкусные, полезные салаты и закуски, а на занятиях «фуд-лаборатории» в игровой форме получают научные знания.

– Дети под руководством студентов Медицинского университета Астана проводят опыты и исследуют свойства продуктов. Такое увлекательное игровое обучение – эффективный путь, чтобы убедить их, что правильное питание – это не только полезно, но и очень интересно! – убеждена Александра Макеева, эксперт, кандидат педагогических наук.

По словам Сауле Тарджибаевой, доцента кафедры ­профилактической медицины и нутрициологии Медицинского университета Астана, со­временный врач должен не только уметь лечить болезни, но и владеть искусством профилактики.

– «Фуд-лаборатория» предоставляет будущим врачам прекрасную возможность попробовать себя в роли пропагандистов здорового образа жизни, продвигающих идеи ЗОЖ среди совсем юной аудитории, – подчеркнула она.

Как отмечают эксперты, образовательная программа позитивно влияет на питание детей, побуждает их вес­ти здоровый образ жизни, следить за своими привычками.

Теперь курс для учеников начальных классов оцифровали, и в этом учебном году к проекту подключились десять школ столицы. Авторы «Школы здорового питания» считают, что новые технологии позволят охва­тить больше учеников, и движение поддержат все регионы.

#питание #здоровье #школьники #ЗОЖ

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