​Зеленый пояс Астаны

Совместно с представителями молодежного отряда «Жасыл ел» Нурсултан Назарбаев принял участие в посадке деревьев на территории зеленой зоны столицы и выпуске 150 фазанов в естественную среду.

Общаясь с молодежью, Президент Казахстана напомнил, что зеленый пояс создавался как природный барьер для защиты столицы от пыльных ветров и снежных бурь.

– Лес – это настоящее природное богатство и важнейший механизм сохранения благоприятной жизненной среды. Лес оздоравливает городской воздух, делая его чище и свежее, а климат – мягче, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства провел совещание по вопросам текущего состояния и дальнейшего развития зеленого пояса Астаны.

В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, аким Астаны Асет Исекешев и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 20 лет вокруг Астаны сформировалась уникальная экосистема, где гармонично сочетаются природный и городской ландшафты.

– Зеленый пояс внутри столицы составляет площадь почти в 15 тысяч гектаров. Важно по примеру Астаны наращивать темпы посадок лесонасаждений по всему Казахстану, – указал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что масштабная работа по соединению лесов зеленого пояса и Щучинско-Боровской курортной зоны будет продолжена в ближайшие годы. В частности, намечено высадить более 1 тыс. га леса вдоль трасс Астана – Караганда и Астана – Шортанды.

В ходе совещания вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев доложил

Нурсултану Назарбаеву о том, что с 1997 года общая площадь лесопосадок превысила 83 тыс. га, а в текущем году составила порядка 5,5 тыс. га.

В свою очередь директор НИИ защиты и карантина растений Абай Сагитов рассказал о принимаемых мерах по защите леса от вредителей и повышению приживаемости лесных насаждений.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений Министерству сельского хозяйства, акиматам Астаны и Акмолинской области по дальнейшему развитию зеленой зоны и использованию лесных насаждений для организации мест отдыха жителей и гостей столицы.