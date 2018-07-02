​Зеленый пояс Астаны

Лилия Сыздыкова

Совместно с представителями молодежного отряда «Жасыл ел» Нурсултан Назарбаев принял участие в посадке деревьев на территории зеленой зоны столицы и выпуске 150 фазанов в естественную среду.

Общаясь с молодежью, Президент Казахстана напомнил, что зеленый пояс создавался как природный барьер для защиты столицы от пыльных ветров и снежных бурь.

– Лес – это настоящее природное богатство и важнейший механизм сохранения благоприятной жизненной среды. Лес оздоравливает городской воздух, делая его чище и свежее, а климат – мягче, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства провел совещание по вопросам текущего состояния и дальнейшего развития зеленого пояса Астаны.

В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, аким Астаны Асет Исекешев и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 20 лет вокруг Астаны сформировалась уникальная экосистема, где гармонично сочетаются природный и городской ландшафты.

– Зеленый пояс внутри столицы составляет площадь почти в 15 тысяч гектаров. Важно по примеру Астаны наращивать темпы посадок лесонасаждений по всему Казахстану, – указал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что масштабная работа по соединению лесов зеленого пояса и Щучинско-Боровской курортной зоны будет продолжена в ближайшие годы. В частности, намечено высадить более 1 тыс. га леса вдоль трасс Астана – Караганда и Астана – Шортанды.

В ходе совещания вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев доложил
Нурсултану Назарбаеву о том, что с 1997 года общая площадь лесопосадок превысила 83 тыс. га, а в текущем году составила порядка 5,5 тыс. га.

В свою очередь директор НИИ защиты и карантина растений Абай Сагитов рассказал о принимаемых мерах по защите леса от вредителей и повышению приживаемости лесных насаждений.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений Министерству сельского хозяйства, акиматам Астаны и Акмолинской области по дальнейшему развитию зеленой зоны и использованию лесных насаждений для организации мест отдыха жителей и гостей столицы.

Популярное

Все
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Стартует пляжная Азиада
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Подписан меморандум
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Искусство лаконичного высказывания
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

