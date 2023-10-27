Жили два товарища… Статьи 27 октября 2023 г. 2:28 364 Алим Анапьянов Биографии двух друзей – Фарида Хисамутдинова и Владимира Кислякова, выступавших за футбольный клуб «Кайрат» из Алма-Аты в 70-е годы прошлого столетия, почти идентичны. фото Юрия Беккера, фото из открытых источников Оба они – алмаатинцы. Хисамутдинов жил в районе Центрального парка в хрущевке. Здесь на стадионе «Спартак» впервые стал тренироваться у известного наставника Георгия Козелько. Годом раньше пришел в секцию и Владимир Кисляков. Они нашли общий язык не только на футбольном поле, но и в жизни. Их дружба, начавшаяся в детстве, продолжалась и после завершения спортивной карьеры. Но, как рассказал нам их товарищ по секции Вячеслав Морозевич, оба паренька «застолбили» место в основном составе юношеской команды 1949 и 1951 годов рождения. Фарид, несмотря на то что был младше своего друга на два года, играл и в команде «старшаков». Порой друзья оказывались по одну сторону баррикад, а иногда становились непримиримыми соперниками – играли друг против друга. И каждый из них был в своей команде лидером. Хисмана, как звали Фарида друзья, отличали от других хорошее видение поля, отличный дриблинг и высокая скорость. Сказывалось то, что он с утра до вечера без устали гонял мяч в Центральном парке. Киса (Кисляков) тоже был в юношах нападающим. Много забивал. Как и брат Александр, который был нападающим в «Кайрате», затем выступал много лет за целиноградское «Динамо». И младший Кисляков многому научился у него. Многие наставники отмечали стартовую скорость мальчугана. Она у него была не хуже, чем у легкоатлетов, которые бегали спринтерские дистанции. Однажды у Козелько журналист республиканской газеты «Спорт» спросил: «Кого вы считаете самым талантливым подопечным?» Неожиданно он назвал фамилию Кисляков. Хотя уже в «Кайрате» блистали другие его подопечные – Сегизбаев, Никонов и другие. «Вы еще услышите про этого парня», – сказал Георгий Алексеевич журналисту. И он оказался прав. Кислякова в 1966 году пригласили в «Кайрат»… Рассказывает Вячеслав Морозевич: «Я тоже ходил в те годы на футбол к Георгию Козелько. Там и познакомился с Фаридом и Володей. Но по примеру старшего брата Юры занимался еще и большим теннисом. Однажды Фарид увидел меня на корте и сказал: «Ты еще и на теннис ходишь?! Не тяжело ли физически?» Игра № 1, конечно, была более любимой у меня. И я, несмотря на все уговоры тренера, брата и родителей, бросил теннис. Мы выступали с Хисманом в одной команде. И скажу так: Фарид чуть ли не в одиночку «тащил» всю команду 1951 года рождения. Выступал он и за старших. И там выделялся своим настырным характером победителя. Страшно не любил проигрывать. В Алма-Ате, естественно, этот коллектив никому спуску не давал. И мы в роли чемпионов отправились в Ленинград на юношеский турнир и заняли там третье призовое место. Талант Фарида Хисамутдинова приметил и взял на карандаш главный тренер юношеской сборной СССР Евгений Иванович Лядин. И тот пригласил его на сборы. Фарид прошел три таких испытания, прежде чем закрепился в основе». И другого быть не могло. Казахстанец в полузащите смотрелся лучше других кандидатов. Он пробыл три года в составе юношеской сборной и сумел завоевать с коллективом на чемпионате Европы 1969 года бронзовую медаль. Но еще годом раньше получил приглашение в «Кайрат». И когда сверстники узнали, что Хиса сегодня будет играть в составе дублеров, то всей командой повалили на стадион. Это было нечто. Доброй завистью завидовали ему пацаны. Ведь все они мечтали попасть в главную команду республики. Тогда посмотреть игру дублеров собиралось от пяти до десяти тысяч болельщиков. Уже в следующем сезоне Хисамутдинов стал периодически выходить на замену в основном составе главной команды республики. Первый матч он провел против луганской «Зари». Тот матч закончился победой алмаатинцев. Паренек игру не испортил. Как бы сказали сегодня: выполнил установку тренера. Кстати, чуть раньше попал в «Кайрат» и Владимир Кисляков. И запомнился этот парень тем, что тренеры определили ему место левого защитника. И Володя сумел перестроиться. Кто помнит его игру, те скажут, что Киса играл на этой позиции всю жизнь. Запомнились его рывки по бровке и его верховые подачи на штрафную площадь. Он их называл «косашками». Вообще Вова был большим шутником. Тех, кого уважал, называл господином. Так он звал своего одноклассника Александра Портного, известного волейболиста «Буревестника». Султан Абенов рассказывал, что Кисляков звал его «мой повелитель!» – скорее всего, из-за имени Султан. Вообще он любил «приклеивать» прозвища. Владимир знал много анекдотов и баек. Когда в раздевалке выдавалась свободная минутка, капитан ЦСКА Альберт Шестернев просил Кислякова: «Что-нибудь интересное расскажи». И он поднимал настроение своим партнерам. Словом, был компанейским парнем. От него исходила только положительная энергия. Вспоминает Александр Михайлович Портной: «Наше поколение было очень спортивным. Мы занимались несколькими видами спорта. Кисляков подавал очень большие надежды в футболе. И одним из первых из нашего класса был приглашен в «Кайрат». Я тоже мог оказаться в главной команде республики. Первый раз нас пригласили на просмотр троих – Виктора Шведкова, Бориса Хмару и меня. Швед остался в команде. Второй раз уже из института физкультуры призвали меня и Олега Долматова. Даже сыграл за дубль. Но пришел тренер по волейболу Демин и сказал: «Саша, тебя уже в сборную юношескую СССР взяли, а ты в футбол решил перейти. Там перспективы будет больше». И Портной ушел играть за волейбольный клуб «Буревестник», а его однокурсник по физкультурному институту Олег Долматов остался в «Кайрате». Еще вспомнил Портной то, что возле школы однажды Кислякова сбила машина. Но обошлось. Хотя после этого у него появился страх, который преследовал его всю жизнь, – всегда боялся переходить улицу. Пришло время отдавать долг Родине. И никто сегодня не скажет точно, кто же рекомендовал тренерскому штабу легендарного московского ЦСКА призвать в ряды армейцев Фарида Хисамутдинова. Но в 1972 году он окажется в составе армейского футбольного клуба. И сразу станет основным игроком, потому что Валентин Николаев, тогдашний старший тренер, сразу заметил, что Хисман – один из интереснейших исполнителей именно в полузащите. И не ошибся. Доверие наставника он оправдывал сполна. В том памятном году он трижды поражал ворота соперников. Николаев очень ценил футболиста и иногда делал поблажки. И даже его просьбы исполнял. Однажды Фарид скажет своему коучу: «Валентин Александрович, в Караганде несет службу отличный футболист. Он бы нам помог»… Имел в виду Володю Кислякова, которого Виктор Корольков исключил из состава «Кайрата» за плохую дисциплину. И знаете, Николаев добился, чтобы руководство Министерства обороны перевело в Москву воина из Караганды. Кисляков эту новость застал в караульном помещении. Ему сказали: «Едешь в Москву на просмотр». Не поверил, пока туда не приехал. На просмотре Кисляков убедил тренерский штаб ЦСКА, что он может помочь клубу. Так два друга снова заиграли в одной команде. Для обоих было праздником приехать на очередной тур в Алма-Ату. В 1973 году ЦСКА огорчил кайратовских болельщиков, обыграв со счетом 2:1. И один мяч в ворота Виктора Шведкова забил именно Фарид Хисамутдинов. Много лет спустя Хисман скажет: «После игры мы с алма-атинскими друзьями пошли отметить встречу. Были среди них и кайратовские игроки. Они и выговаривали мне: «Зачем забил своей команде?» «Не хотел я, – признался Фарид. – Но так получилось». Кстати, сказал тогда Фарид и следующее: «Я единственный в таком роде, кто забивал той и другой команде. Когда вернулся в Алма-Ату и выступал за «Кайрат», я в Москве поразил ворота ЦСКА. Так что счет – 1:1». Напомним, что в 1974 году Фарид Хисамутдинов вернулся в родной город и стал выступать за главную команду республики. И играл он здесь до 1979 года. Хотя мог остаться в Москве. Ему предлагали квартиру в любом районе столицы СССР. Он даже мать привез в Москву. Но через два дня мама ему сказала: «Не могу я здесь. Поедем лучше домой»… Вернулся в «Кайрат» и Владимир Кисляков. Его вновь уговорил Фарид. Хотя у Кисы тоже были варианты продолжения спортивной карьеры в Москве. Недавно Виктор Катков, который играл с ними в одно время в алма-атинской команде, рассказал мне такую историю. «Я, – вспоминал Виктор Георгиевич, – стал случайным свидетелем разговора Владимира Федотова и Владимира Кислякова. Тренер выговаривал свои недовольства. «Мы на тебя надеялись. Ты левую бровку закрываешь. Таких игроков мало. Мог бы в первой сборной играть». Но Кисляков, тоже не привыкший к жесткой дисциплине, хотел возвращения домой. Его тут ждали. Тем более Корольков уже уволился, и «Кайрат» тренировали другие люди. – Они были друзьями, – рассказал Виктор Катков. – Везде и всюду ходили втроем – Хисман, Киса и Банан (кличка Анатолия Ионкина). Но надо сказать, по игре к ним претензий не было. Ионкин слыл бомбардиром, Хисамутдинов отлично дирижировал в центре, а Кисляков бороздил по левой бровке. Его частенько сравнивали с киевлянином Владимиром Трошкиным, который тоже подключался к атаке и выполнял «косашку». Был у него один недостаток – слабое зрение. Благодаря своему авторитету ребята получили жилье от «Кайрата» в престижных районах города. Но свой футбольный век доигрывали в других коллективах. Хисамутдинов отправился в «Трактор» (Павлодар), где отыграл три сезона, а Кисляков подался в «Спартак» (Семипалатинск). После завершения спортивной карьеры Фарид стал тренером. И тренером неплохим. Начинал в алма-атинском СКИФЕ. Когда работал в Усть-Каменогорске с «Востоком», сумел убедить местные власти, что футбол, как и хоккей, тоже требует денежных вливаний. И добился, чтобы его команда начала прогрессировать. Потом был в его карьере «Арман» из Кентау. А последним местом работы стал центральный бассейн. Владимир Кисляков, кстати, всегда боялся летать. Когда был в ЦСКА, однажды его потеряли. Все сели в военно-транспортный самолет. Нужно было лететь на очередной тур в Украину. Кто-то сказал тренеру: «Кислякова нет». Искали час. Оказалось, он по ошибке сел в другой такой же самолет. Залез под тент и, пока ждал партнеров, заснул. Хорошо, услышал голоса и вылез. Потом ребята вспоминали, что Владимир всегда боялся переходить улицу. Бывает же такое: смерть настигла его именно на перекрестке, он был сбит автобусом в июне 1988 года. Скончался в больнице. Владимир Кисляков был уважаемым человеком. Руководство одного из заводов города, где он работал, устроило прощание с ним. «Заводчане рассказывали, – вспоминал его одноклубник Виктор Катков, – Володя слыл авторитетнейшим мастером производства». Не намного пережил своего товарища и Фарид Хисамутдинов. #футбол #история #Дружба #футболисты