Жильцы благодарят судью Свежий выпуск 586 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Дело в том, что по итогам судебного разбирательства решением Г. Рахметуллиной иск жителей дома был удовлетворен, а действия должностных лиц ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Костанай» признаны незаконными.

«Объективность, принципиальность и независимая позиция судьи Г. Рахметуллиной при рассмотрении гражданского дела свидетельствуют не только о высоком профессионализме, но и о наличии тех человеческих качеств, без которых невозможно представить истинного защитника законных прав и интересов простых людей», – отмечают авторы письма. Как подчеркивают жильцы дома, своим решением суд доказал, что может защитить граждан от произвола некоторых государственных органов, которые, не считаясь с их мнением и интересами, «буквально уродуют облик города, незаконно выдавая разрешения на строительство пристроек и других объектов вблизи жилых домов».



