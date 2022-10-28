В каких регионах РК можно купить уголь через банковское мобильное приложение

Жители 7 регионов Казахстана могут приобрести социальный уголь через банковское мобильное приложение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами продолжает работу по включению операторов на платформу Halyk Market.

«На сегодняшний день 11 региональных операторов страны реализуют уголь на платформе Halyk Market. К новому пилотному проекту присоединены Кызылординская, Жамбылская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и город Алматы», – проинформировали в МИИР.

Напомним, что купить уголь можно с помощью банковского приложения Halyk Homebank. Для этого в разделе Halyk Market нужно выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату либо оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев.

«Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика без очередей, что в свою очередь позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону.

Следует отметить, что в случае несоответствия качества угля, купленного онлайн, потребители имеют право вернуть его обратно. Удостоверившись в качестве загружаемого угля, жители имеют возможность забрать твердое топливо в удобное для себя время», – отметили в ведомстве.