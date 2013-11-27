Жизнь измеряется делами

[caption id="attachment_14391" align="alignleft" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

На доме по улице Кабанбай-батыра, где Фазыл Каримович жил с 1945 по 1946 год, установлена мемориальная доска. В торжественной церемонии ее открытия приняли участие родственники Ф. Карибжанова, аким Алматы Ахметжан Есимов, представители творческой интеллигенции.

В Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзо­ва состоялся вечер памяти Ф. Карибжанова. Открывая его, аким города зачитал письмо Президента страны Нурсултана Назарбаева, адресованное участникам мероприятия и всем казахстанцам.

«Народ должен помнить имя и вклад в развитие нашей страны Фазыла Карибжанова, а также передавать память о выдающемся деятеле будущим поколениям. Фазыл Карибжанов с честью поднялся до высокой должности и получил широкое общественное признание народа», – отмечается в письме.

Фазыл Каримович возглавлял в военные годы сельхозотдел Северо-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. В 1946 году его назначили вторым секретарем Карагандинского обкома Компартии Казахстана, в 1951-м – председателем исполкома областного совета депутатов трудящихся Карагандинской области.

В 1953 году Фазыл Карибжанов был назначен министром сельского хозяйства и заготовок Казахской ССР. В 1954-м избирается секретарем ЦК Компартии Казахстана, а на IX пленуме ЦК в 1957 году – вторым секретарем ЦК. Он принял самое деятельное участие в освоении целинных земель, в подъеме сельскохозяйственного производства.

В 1956 году Казахстан впервые сдал государству 1 млрд. 340 млн. пудов хлеба, что было значительно больше, чем за предыдущие 11 лет, вместе взятые. За большие заслуги в освоении целинных и залежных земель, проведении уборки и хлебозаготовок Фазыл Каримович был удостоен высшей награды – ордена Ленина. В 1959 году его также наградили медалью «За трудовую доблесть».

Тяжелое детство и юность, долгие годы работы почти без выходных, нервные нагрузки привели к тяжелой болезни. Медицина того времени оказалась бессильной. В 1960 году в должности председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР Фазыл Каримович скончался в возрасте 48 лет и был похоронен в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

Все, кто знал этого замечательного человека, – от простых тружеников до высоких руководителей – с удивительным единодушием отмечали его энергию, высокую работоспособность и требовательность, готовность поддержать инициативу. Жизнь и трудовой путь славного сына казахского народа, каким был Фазыл Карибжанов, – пример того, что жизнь человеческая измеряется не годами, а делами.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы