Зимой будет тепло Свежий выпуск 16 июня 2023 г. 4:40 42 Руслан Исаков Аким Астаны Женис Касымбек поделился с общественностью планами о введении в эксплуатацию строящихся газовых тепловых станций. «Для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения еще с прошлого года были начаты работы по строительству двух газовых тепловых станций. Во время объезда ознакомился с ходом строительства газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток». Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем, – написал он на своей странице в Instagram. – Планируем поэтапно запустить данные газовые тепловые станции уже в текущем отопительном сезоне. Кроме того, перед подрядчиком также поставлена задача в этом году завершить строительство ТЭЦ-3. Все данные меры позволят как значительно увеличить объем теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек». #Астана #акимат #газ #теплоснабжение #тепловые станции