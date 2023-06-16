Зимой будет тепло

«Для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения еще с прошлого года были начаты работы по строительству двух газовых тепловых станций. Во время объезда ознакомился с ходом строительства газовых теп­ловых станций «Туран» и «Юго-Восток». Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем, – написал он на своей странице в Instagram. – Планируем поэтапно запустить данные газовые теп­ловые станции уже в текущем отопительном сезоне. Кроме того, перед подрядчиком также поставлена задача в этом году завершить строительство ТЭЦ-3. Все данные меры позволят как значительно увеличить объем теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек».