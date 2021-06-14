Знать о правах и возможностях

Как сообщили в Министерстве информации и общественного развития, в Казахстане продолжается реализация проекта «Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов». В его рамках при содействии МИОР и Центра поддержки гражданских инициа­тив создана консультационная онлайн-служба «Кеңес», чьи сотрудники провели уже более 100 консультаций.

При этом, как отметили в министерстве, часть консультаций имела «зонтичный» характер, то есть оказались полезными сразу для нескольких (от 3 до 10) жителей в рамках одного обращения.

Сетью консультантов за 2,5 месяца наработано более 50 скриптов по актуальным вопросам. Налажено сетевое взаимодействие, оперативно отработан регламент службы.

Для координаторов службы «Кеңес» из 14 регионов Казахстана 3–4 июня проведен так называемый «тренинг для тренеров» (ТОТ). В ходе этого мероприятия на основе результатов опросов проведен детальный анализ причин низкой правовой грамотности сельских жителей. Выстроен единый алгоритм действий, которые в дополнение к консультациям позволят помочь широкому кругу лиц улучшить знания о правах.

Дискуссии получились жаркими, рассматривались позиции разных сторон: что делает государство, что может и должен сделать сам гражданин. Формат ТОТ позволил качественно расширить взаимодействие координаторов в Сети.

Важно отметить, что одной из задач консультационной онлайн-службы «Кеңес» является формирование правовой умелос­ти (умения пользоваться полученными данными и навыками) сельских жителей. Координаторы периодически связываются с обратившимися, чтобы уточнить, как они применили информацию, какие результаты получили.

Реализация проекта продолжится до ноября 2021 года. Сельские жители смогут получить консультации, необходимые материалы, больше узнать о своих правовых возможностях. Консультанты службы предоставят информацию тем, кто хочет реализовать идею или воспользоваться льготами, но не знает, как и куда обратиться.