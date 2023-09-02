Золотой мост дружбы

Фестиваль поистине стал золотым мостом, последние несколько лет соединяющим казахские диаспоры приграничных регионов России с жителями Казахстана. Кроме установления тесных социальных связей, проведения мероприятий, направленных на сохранение национальной идентичности, он призван оказывать методическую и организационную поддержку нашим соотечественникам, проживающим в РФ, в изучении родного языка.

В этом году фестиваль собрал гостей из Оренбургской, Астраханской, Самарской, Саратовской и Челябинской областей РФ. В центре дополнительного образования «Дарын» члены этнокультурного объединения «Ағайын» встречали гостей баурсаками, коже и обрядом «Шашу».

На тимбилдинге «Достығы шалқыған шаңырақ» участники фестиваля прошли два урока из курса обучения казахскому языку. На мастер-классах постигали азы изготовления нацио­нальных сувениров, домбры и лоскутного одеяла, вечером знакомились с главными достопримечательностями Уральска.

Гостям была предоставлена возможность побывать и в сельской глубинке, посетить сакральные места, пообщаться с общественными деятелями и предпринимателями, узнать, чем живет молодежь. Так, в селе Чапаево Акжаикского района встречи прошли в музеях Жубана Молдагалиева и им. В. И. Чапаева. В Казталовском районе гостей ждали экспозиции Акпатерского историко-краеведческого музея и выставка изделий ремесленников.

Как кидать асыки, стрелять из лука, держаться в седле, готовить национальные блюда, валять шерсть, продемонстрировали участникам фестиваля казталовцы. Для гостей была подготовлена концертная программа, состоялся мастер-класс по игре на национальных инструментах.

В Бокейординском районе гости посетили архитектурно-этнографический музей-заповедник «Хан Ордасы» и мавзолеи хана Жангира, кюйши Даулеткерея, ученого Мухаммеда-Салыка Бабажанова. Прогулка по знаменитому сосновому бору, заложенному двести лет назад, спортивные состязания, уроки казахского языка, лекции на тему национального кода и шежіре, а вечером беседы у костра с молодежью и акимом района – программа была очень насыщенной.

В Уральск возвращались через Жангалинский район. Темой встречи с местной общественностью в районном музее истории искусства им. Дины Нурпеисовой стал кюй как национальное достояние.

С фестиваля гости увозили не только массу ярких впечатлений, контакты новых друзей, но и острое желание вернуться на землю предков еще много раз.