Зрелищ у болельщиков – хоть отбавляй

В финале встретятся «Атырау» и «Актобе»

Прошедшая неделя была весьма насыщенной для казахстанских фанатов футбола. Во-первых, они узнали имена команд, которые разыграют второй по значимости трофей страны – Кубок Казахстана, между прочим, дающий гарантированное участие в еврокубках. По итогам ответных полуфиналов в очном споре между собой победителя турнира определят две дружины с запада республики. В решающем матче встретятся «Атырау» и «Актобе».

Начнем с атыраусцев, которые в первом поединке уступили с минимальным счетом 0:1, но зато во втором взяли более чем убедительный реванш, разгромив дома костанайский «Тобол» со счетом 4:0.

Неплохой задел «Атырау» сделал уже в первом тайме, забив два гола усилиями белорусского нападающего Николая Сигневича на 18-й минуте и словенского полузащитника Якуба Новака (41-я). Во второй половине игры у хозяев дубли оформил все тот же Сигневич, а на 98-й добавленной минуте точку в противостоянии поставил казахстанец Ринат Джуматов. Атыраусцы впервые с 2019 года и в пятый раз в клубной истории будут участвовать в финальном матче национального кубка.

Очень жарким было полуфинальное противостояние между семейским «Елимаем» и «Актобе». В первом поединке актюбинцы дома выиграли со счетом 2:0, а вот во втором завершили встречу на выезде со счетом 2:1, при этом испытав немало трудностей.

Команда с запада страны повела уже на 36-й минуте благодаря голу казахстанского уникума Максима Самородова. Между прочим, этого 21-летнего игрока сегодня «сватают» в стан чемпиона Австрии – клуб «Штурм» из города Грац, который в этом году еще и вышел в групповой этап Лиги чемпио­нов УЕФА.

Но вернемся к игре. Пропущенный мяч хоть и испортил настроение семейчанам, но духа их не сломил. Вначале один гол у «Елимая» отыграл ветеран казахстанского футбола Роман Муртазаев (51-я минута), а далее забил и другой, не менее известный игрок нашей сборной Дмитрий Шомко (59-я). Далее актюбинцы и вовсе остались в меньшинстве из-за удаления камерунца Габи Кики, но смогли отстоять свои ворота и в четвертый раз в своей истории завоевали путевку в финальный матч.

Отметим, что финал Кубка Казахстана состоится 29 сентября. О месте проведения решающей игры будет сообщено дополнительно.

Лидеры уходят в отрыв

В эти же выходные прошел и очередной тур уже регулярного первенства Казахстана, где лучшими командами на сегодняшний день являются все тот же «Актобе» и шымкентский «Ордабасы». Оба лидера одержали очередные победы и еще больше оторвались от своих конкурентов.

Актюбинцы дома принимали карагандинский «Шахтер» и победили благодаря единственному голу на 70-й минуте доминиканца Дорни Ромеро. Кстати, «Актобе» до этого дня опережал клуб из Шымкента в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей, но теперь номинально откатился на вторую строчку.

«Ордабасы» в этот раз играл на выезде против столичного «Жениса» и победил его со счетом 3:1. Команда из Астаны отличилась первой, забив гол на 16-й минуте усилиями хорвата Марина Беланчича. Этот факт лишь разозлил действующего чемпиона страны, который ответил тремя результативными атаками в исполнении нападаю­щего сборной Гамбии Дембо Дарбо на 46-й минуте, бразильца Режиналдо на 47-й и казахстанца Еркебулана Тунгышбаева на 81-й.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: туркестанский «Туран» дома сыграл вничью с «Елимаем» – 2:2; «Атырау» вновь принимал «Тобол», но на этот раз завершил встречу вничью – 0:0; в Талдыкоргане «Жетысу» уступил кызылординскому «Кайсару» – 1:2, и, наконец, в Петропавловске местный «Кызылжар» проиграл «Астане» – 0:1.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О 1 «Ордабасы» 11 6 4 1 18-7 22 2 «Актобе» 11 6 4 1 18-8 22 3 «Кайрат» 11 5 3 3 13-10 18 4 «Елимай» 11 4 6 1 15-13 18 5 «Атырау» 11 4 5 2 10-5 17 6 «Тобол» 11 4 4 3 12-9 16 7 «Кайсар» 11 4 4 3 10-12 16 8 «Астана» 11 4 3 4 11-8 15 9 «Жетысу» 11 4 3 4 11-13 15 10 «Кызылжар» 11 2 4 5 10-10 10 11 «Туран» 11 2 3 6 8-13 9 12 «Женис» 12 2 2 8 7-21 8 13 «Шахтер» 11 2 1 8 5-19 7

На полях Европы и Америки

Кончено же, самым большим событием как для отечественных поклонников футбола, так и всего мира в эти дни является­ набирающий ход Евро-2024, а также стартовавший на днях Кубок Америки-2024.

Первенство Европы, как все мы знаем, проводится в Германии, и в нем участвуют сразу 24 команды, разбитые на шесть групп. На сегодняшний день уже известны и имена четырех дружин, которые досрочно вышли в 1⁄8 финала. Это хозяе­ва турнира – немцы, которые набрали семь очков в группе А, победив сборные Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0) и сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Вместе с Германией из той же группы дальше прошли и швейцарцы, в свою очередь сыгравшие вничью с шотландцами (1:1), но при этом обыгравшие венгров (3:1).

Прогнозируемо в следующий круг пробились испанцы и португальцы. Португалия в группе F вначале обыграла Чехию (2:1), потом сокрушила Турцию (3:0), а вчера вечером провела ничего уже не решающую для нее игру против Грузии. В свою очередь Испания в группе В на старте турнира разгромила Хорватию (3:0), далее добилась победы над действующим чемпионом Европы – Италией (1:0), а вчера вечером сыграла с Албанией.

Не скроем, что большинство футбольных фанатов мира сосредоточены на Евро, между тем на прошедшей неделе стартовал и не менее значимый турнир – Кубок Америки-2024. Он интересен уже тем, что там выс­тупает действующий чемпион планеты – сборная Аргентины во главе с великолепным Месси.

Кубок Америки – 48-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских и североамериканских команд, организованный КОНМЕБОЛ (старейшая футбольная конфедерация в мире, управляющая футболом в Южной Америке) и проходящий в этот раз в США.

Отметим, что проведение турнира изначально было запланировано в Эквадоре, но в ноябре 2022 года страна официально от него отказалась. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе турнира в США. Кроме 10 команд – участниц от КОНМЕБОЛ, к участию в турнире также допущены шесть команд – участниц КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Немаловажен и тот факт, что с 2024 года турнир будет проводиться раз в четыре года и следую­щий запланирован на 2028 год.

Но вернемся к кубку. Здесь 16 команд разбиты на четыре группы. 12 дружин уже провели первые поединки. Так, в группе А Аргентина обыграла Канаду со счетом 2:0, а Перу и Чили завершили встречу вничью – 0:0. В группе В Эквадор потерпел поражение от Венесуэлы – 1:2, а Мексика обыграла Ямайку – 1:0. В группе C США нанесли поражение Боливии – 2:0, а Уругвай разгромил Панаму – 3:1. И, наконец, сегодня в группе D впервые на поля выйдет Колумбия против Парагавая, а также Бразилия проэкзаменует Коста-Рику.