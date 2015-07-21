Зубры в предгорьях Алатау Свежий выпуск 403 Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область

Два самца и шесть самок в возрасте от двух до четырех лет переселились в далекий Казахстан из белорусского национального парка благодаря инициативе известного предпринимателя и мецената, председателя совета директоров ИПК ZHERSU Бауржана Оспанова. «Новоселы» получили прописку в ТОО «Тау Самал ЛТД» на территории Лепсинского сельского округа – в их распоряжении охраняемая природная зона площадью более 50 га.

Климат этой местности схож с лесами Беларуси, поэтому животные находятся на свободе, питаются естественными кормами, но за ними ведется постоян­ный контроль. А с учетом особенностей зимы в предгорной зоне для зубров уже сооружаются подкормочные площадки, создается запас сена в рулонах и комбикорма. Как свидетельствует международная статистика, на планете на сегодня насчитывается более 1 600 представителей этого вида крупных быков, некогда населявших всю Европу. В Казахстане же есть всего две микропопуляции зубров – 10 голов в государственном национальном природном парке «Бурабай» и 8 новоселов из Беловежской пущи в Жетысу.



