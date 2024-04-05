Звезда Гадильбека Шалахметова

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Галия Шимырбаева

Ушел из жизни легендарный журналист, один из самых ярких репортеров казахского телевидения Гадильбек Шалахметов

фото из архива "КП"

Его биография впечатляет. За плечами Гадильбека Шалахметова более 300 научных и публицистических статей, нескольких книг, сценариев. Он работал главным редактором Госкино, был председателем Гостелерадио КазССР, первым пресс-секретарем Президента Казахстана, основателем и президентом Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», президентом информационного агентства «Казинформ», депутатом Мажилиса Парламента РК. С 2009 года заведовал кафед­рой телевидения и радио ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

А ведь его жизнь могла оборваться, еще не начавшись. Первенец Минажа и Фарие Шалахметовых родился в разгар войны – 9 июля 1943 года в Астраханской области, на острове Чистая Банка у устья Волги. Близ него шли на фронт танкеры со стратегическим топливом – нефтью из Баку. Фашисты, зная об этом, нещадно бомбили остров. Местное население во время обстрелов и бомбежек убегало в прибрежные камыши. У Фарие, дохаживавшей последние дни, убегать не было сил, и она оставалась дома. Роды принимал сам Минаж, которого оставили в тылу по брони – перевели работать на плавучий рыбзавод, чтобы бесперебойно обеспечивать фронт рыбой.

В 1960 году Гадильбек поступил на факультет цветной металлургии Казахского политехнического института. Свою первую производственную прак­тику в 1962 году проходил в Усть-Каменогорске на свинцово-цинковом комбинате. Жил в студенческом общежитии, во дворе которого располагалась только-только встающая на ноги Усть-Каменогорская телестудия. Он, естественно, перезнакомился и подружился там со всеми. Однажды, когда он проходил на УК СЦК очередную практику, Гадильбеку предложили сделать попутно репортаж из Рахмановских Ключей, куда он решил съездить отдохнуть.

«Так в одночасье моего друга затянула в свои тенета муза по имени журналистика, а точнее, ее загадочное диво – телевидение», – написал о нем в своем эссе «Покоривший Эверест» другой известный журналист Сагымбай Козыбаев.

В 60-е, в годы «хрущевской оттепели», Шалахметов создает первую молодежную редакцию Казахского телевидения, а вскоре выходит со своими программами на всесоюзный экран. И если в Москве, по словам Сагымбая Козыбаева, загоралась звезда Александра Маслякова, то у нас – Гадильбека.

Когда в феврале 1986 года председателя Гостелерадио Казахстана Камала Смаилова избрали заведующим отделом ЦК партии, на свое место он рекомендовал свое­го заместителя Гадильбека Шалахметова – Динмухамед Кунаев поддержал это решение. Так он стал самым молодым министром.

Писатель и драматург Дулат Исабеков работал с Гадильбеком Шалахметовым с 1992 по 1994 год.

– Он был председателем Казтелерадио, когда меня назначили генеральным директором Казахского телевидения. Что я могу о нем сказать? Честный, справедливый, открытый, жадный до работы. Сам когда-то начав карьеру на телевидении с рядового репортера, он очень хорошо понимал «полевых журналистов», – вспоминает Дулат Исабеков. – В те годы на всем казахском телевидении было всего три или четыре камеры и один монтажный стол, без которого не выйдет ни одна передача. Для ясности: он нужен для того, чтобы сделать из трехчасовых съемок 40-минутную программу. Не знаю, как ему это удалось, но он смог добиться, чтобы у нас появился второй монтажный стол, без которого невозможен этот сложный и трудоемкий процесс. Это уже не говоря о креативе, которым горел Гадильбек. Когда в странах СНГ стали отмечать Наурыз, он, объединив казахов, проживающих в разных странах, в прямом эфире, вывел всех дикторов и ведущих в национальной одежде. Сожалею. В его лице погасла еще одна звезда отечественного телевидения.

Общественный деятель и культуролог Мурат Ауэзов, стоявший у истоков молодежного движения «Жас тұлпар», членом которого был и Гадильбек Шалахметов, узнав о смерти друга, не мог сдержать горечи: «Мой жан жолдас! Как же так... Иманды бол»!..

#Журналист #память #утрата #Гадильбек Шалахметов

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