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Конкурсы
04.08.2006
4 августа 2006 г. 0:00
Конкурсы на 04.08.2006 -
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00:45
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
01:45
Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции
01:30
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
01:00
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
02:30
Обман ради квартиры
01:15
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
02:15
Созвучие великих
01:00
«Слышащее государство»: путь к взаимопониманию
02:54
Зима не за горами
02:00
В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman – это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти
03:01
Дороги портит и... ремонт
02:57
Добро не знает границ
02:58
Шаги к успеху
03:05
Воды будет мало. Но вы держитесь
02:59
Айболит в село спешит
02:55
Тонкости народной дипломатии
03:02
Совет приступает к работе
03:03
Полигон начинается с сортировки
03:03
Коси, коса, пока роса
03:04
В приоритете рабочие места
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
12 августа 2022 г. 1:15
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
11 августа 2022 г. 8:14
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
10 августа 2022 г. 1:00
И ТЭЦ готовы даром передать
10 августа 2022 г. 8:46
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
10 августа 2022 г. 1:15
Тайна письма Абая
10 августа 2022 г. 0:30
Почему у трех врачей разный диагноз?
11 августа 2022 г. 0:45
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
10 августа 2022 г. 0:15
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
11 августа 2022 г. 2:30
Слова Абая звучат на венгерском
10 августа 2022 г. 0:45
На ремонт и уголь деньги есть
10 августа 2022 г. 17:15
Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара
11 августа 2022 г. 8:29
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
10 августа 2022 г. 0:00
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
10 августа 2022 г. 18:25
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные
10 августа 2022 г. 19:35
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
11 августа 2022 г. 13:32
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
18 июля 2022 г. 0:00
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
20 июля 2022 г. 13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
22 июля 2022 г. 15:45
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
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Казахстанская правда
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