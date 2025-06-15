В мае 2025 года акимат области Ұлытау и Фонд Булата Утемуратова подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий строительство современного Дворца школьников в новом Западном районе Жезказгана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект разработан ТОО «Архдизстрой» по заказу акимата. Все расходы на строительство возьмёт на себя Фонд Булата Утемуратова, который также будет осуществлять полное сопровождение проекта до его завершения.



Новый Дворец школьников будет соответствовать актуальным архитектурным и образовательным стандартам и станет важной площадкой для развития способностей и талантов подрастающего поколения.



Проект направлен на поддержку формирования образованной, активной и творческой молодежи региона.



Начало строительства запланировано на август 2025 года.