Это единственное в области предприятие, специализирующееся на производстве сжиженного азота и кислорода

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В Атырауской области впервые запускается завод по производству сжиженного азота и кислорода. Предприятие TenizEcoService, являющееся одним из значимых инвестиционных проектов региона, вскоре будет введено в эксплуатацию, сообщает Kazpravda.kz

Завод расположен в специальной экономической зоне города Атырау. Это единственное в области предприятие, специализирующееся на производстве сжиженного азота и кислорода. Производительность каждой установки - 600 кг в час, а общая мощность - 1 200 кг в час. Предприятие будет работать круглосуточно.

- Две технологические установки были привезены из Украины. Строительство полностью завершено, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Планируем начать производство к концу июня, - сообщил директор предприятия Алмат Бимагамбетов.

Основная продукция завода - сжиженный азот, сжиженный и газообразный кислород, которые используются на крупных промышленных предприятиях для очистки, ремонта и запуска технологического оборудования и трубопроводов.

Среди основных потребителей - компании Chevron, NCOC и КПО. Сжиженный азот, вытесняя кислород из систем, играет важную роль в обеспечении промышленной безопасности.