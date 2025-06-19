Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Экономика,Компании и Рынки
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Венера Баталова
корреспондент

Когда речь заходит о развитии отечественной химической промышленности, в частности о формировании химического производства в Аулиеатинском регионе, невозможно не упомянуть его глубокие исторические корни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

Фото: Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

Основы этой отрасли напрямую связаны с образованием Жамбылской области. В конце 1939 года, вскоре после создания области, перед регионом стояли масштабные задачи. В то время геологи из России И. Машкара и П. Л. Безруков обнаружили крупные запасы фосфоритной руды в недрах Каратау — около 1,5 миллиарда тонн, с полным анализом месторождения. Освоение этих природных богатств кардинально изменило судьбу региона и прославило область.

В 1944 году началось строительство Каратауского горно-обогатительного комбината, а через два года была запущена первая очередь. В 1947 году было произведено первое сырье, с чего и началась история химической промышленности региона. С тех пор эта отрасль стала опорой экономики области. Завод выпускал различные виды продукции. В 1962 году впервые в Советском Союзе был получен порошкообразный аммофос, а в 1965 году построен цех по производству сульфоугля для энергетики. В 1966–1975 годах наладили производство кормового фосфата — важного элемента в животноводстве, и внедрили инновационные технологии мирового уровня.

А в 1968 году начал работу завод «Двойной суперфосфат» имени Ленинского комсомола, первая продукция которого была выпущена в мае 1969 года. Построенный в 1970-х годах завод «Жаңа Жамбыл» по производству фосфора стал новым этапом развития региона — впервые в мире здесь начали получать жёлтый фосфор из агломерата. Благодаря этому появились новые города — Жаңатас и Қаратау, где жили и трудились работники химической отрасли.

Однако кризис 1990-х годов не обошёл стороной и химическую промышленность. Многие заводы приостановили работу, сотрудники были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Но в 1999 году с созданием ТОО «Қазфосфат» отрасль получила второе дыхание. Предприятие было реорганизовано и адаптировано к требованиям внутреннего и внешнего рынков.

На сегодня завод «Жаңа Жамбыл фосфор», входящий в состав ТОО «Қазфосфат», признан одним из крупнейших мировых производителей жёлтого фосфора и его производных. Среди продукции – термическая ортофосфорная кислота, тринатрийфосфат, феррофосфор, гранулированный шлак и другие высокотехнологичные товары.

Потенциал предприятия растёт с каждым годом. С 2021 года зарплаты сотрудников увеличились на 100%. Если раньше средняя зарплата составляла около 70 тысяч тенге, то сейчас она достигла 350–400 тысяч тенге и продолжает расти. Также предоставляется социальная поддержка: в Каратау построен 72-квартирный дом, предоставленный работникам бесплатно, аналогичные меры приняты и в Жаңатасе.

На предприятии большое внимание уделяется охране труда, санитарным условиям, питанию работников, медицинскому обслуживанию. Территория завода «Жаңа Жамбыл фосфор» озеленена на 30 гектаров, санитарная зона превышает 56 гектаров. Весной ежегодно проводится посадка деревьев: в 2020 году на 1 гектаре высажено 300 саженцев яблони, груши, абрикоса и вишни, дополнительно посажено 2 600 чёрных тополей.

Доходы от реализации фосфорной продукции годами способствуют развитию областного центра. В Таразе построены посёлок Химиков, роддом, больницы, центральный стадион, Дворец культуры «Баласагун», жилые микрорайоны, детский санаторий «Бөбек», санатории «Коктал» вблизи Турара Рыскулова и Каратау, а также ряд детских лагерей. Даже строительство аэропорта было поддержано за счёт химической отрасли.

На предприятии системно реализуются мероприятия по защите окружающей среды: дым очищается через специальные фильтры, высота труб снижает вредные выбросы. Экологический мониторинг ведётся постоянно, технологии регулярно обновляются.

Компания «Қазфосфат» не забывает и о спорте и культуре. Так, футбольная команда «Тараз», ранее называвшаяся «Химик», находилась под патронажем предприятия. Для работников построен современный спортивный комплекс, созданы все условия для здорового образа жизни.

Сегодня ТОО «Қазфосфат» не только производит фосфорную продукцию, но и самостоятельно занимается её логистикой и экспортом в Восточную и Западную Европу, страны СНГ, Китай, США и Индию. Одним словом, компания является лидером по производству фосфорных продуктов в Казахстане и СНГ. Она активно развивает химическую отрасль страны, повышает конкурентоспособность на мировом рынке, производит качественную продукцию, развивает переработку сырья и создаёт высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью.


 

#развитие #Жамбылская область #химическая отрасль

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