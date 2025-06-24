День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля

Занятость,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День столицы – официальный государственный праздник, отмечаемый 6 июля. 

В 2025 году эта дата в календаре выпадает на воскресенье, предоставляя казахстанцам дополнительный выходной благодаря переносу праздничного дня на понедельник. Это касается даже тех сотрудников, которые трудятся шесть в неделю.

Так, при пятидневной рабочей неделе: 5, 6, и 7 июля – выходные дни.

При шестидневной рабочей неделе: 5 июля – рабочий день, 6 и 7 июля – выходные дни.

#праздник #выходные #отдых #День столицы

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