В Мангистау построили 4 современные школы за счет возврата государству активов

Возврат активов,Закон и Порядок
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В рамках продвижения принципов «Закон и порядок» Антикоррупционная служба продолжает системную работу по возврату активов, передает Kazpravda.kz

Фото: Департамент по противодействию коррупции по Мангистауской области области

С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращено активов на сумму более 1,13 трлн тенге. По поручению Главы государства, все средства, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.

В частности, через «Фонд поддержки образовательной инфраструктуры» на средства в размере 153,3 млрд тенге было профинансировано строительство 89 школ по всей стране. В результате этого проекта создано около 100 тысяч ученических мест.

В Мангистауской области также построены 4 новые современные школы: в городе Актау в микрорайонах 19А и 18, а также в сёлах Кызылтобе и Баскудык Мунайлинского района. Все они уже сданы в эксплуатацию.

Это яркий пример того, что результаты работы Антикоррупционной службы направлены на повышение благосостояния граждан.

#Образование #Мангистау

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