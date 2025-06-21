В регионе в строй действующих введен завод ТОО «JS GLASS» по производству закаленного стекла. Это значимое событие не только для отдельно взятого Байзакского района, но и для Жамбылской области, так как запуск нового промышленного предприятия служит драйвером экономического роста, улучшения инвестиционного климата и обеспечения социальной стабильности.

фото Агадила Рысмахана

Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд тенге. Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. Его годовая производительность – до 100 тыс. кв. м закаленного стекла.

Продукция нового производства будет востребована как в Жамбылской области, полностью покрывая потребности местного строительного сектора, так и за ее пределами – в соседних Алматинской и Туркестанской областях.

На торжественной церемонии открытия предприятия присутствовали представители областного и районного акиматов, предприниматели, а также сельская общественность, для многих из которых завод уже стал постоянным местом работы.

Выступая на торжественном открытии, аким области Ербол Карашукеев подчеркнул стратегическую важность нового производства, отметив, что его запуск – свидетельство последовательной работы исполнительной власти региона по развитию промышленного сектора в рамках поручений Главы государства по диверсификации экономики.

– Поддержка бизнес-инициа­тив, особенно в сельской местности, – одно из приоритетных направлений индустриальной политики. Завод в Улгили – убедительный пример успешного взаимодействия государства и частного сектора. Убежден, предприятие внесет значительный вклад в развитие экономики региона, – отметил глава области.

Он также выразил благодарность инвесторам и предпринимателям, которые вкладывают средства в развитие родного края, создают новые рабочие места и способствуют повышению уровня жизни населения.

В свою очередь, основатель и руководитель компании «JS GLASS» Жамалхан Ибрагимов рассказал, что предприятие построено с применением новейших инженерных решений, а в производственном процессе использует технологии, соответствующие международным требованиям по качеству и безопас­ности. Особое внимание здесь уделено обучению персонала и соблюдению экологических норм.

– Мы стремились не просто построить завод, а создать современный промышленный объект согласно всем критериям эффективности и устойчивого развития, который мог бы стать источником дохода для сельчан. Отрадно, что местные кадры быстро освоили сложное оборудование и успешно приступили к своим обязанностям, – отметил руководитель компании.

В настоящее время на стеклообрабатывающем комплексе занято 40 жителей села Улгили. Для многих из них – это первая работа в промышленном секторе, что особенно важно для сельской местности, где количество рабочих мест ограничено.

– Мне нравится моя работа. Мы за месяц прошли обучение благодаря китайским инженерам, которые все подробно и доходчиво объяснили и потом еще помогали в процессе запуска, так что сейчас я чувствую себя уверенно на своем месте, – поделился впечатлениями житель Улгили, а с недавних пор – штатный сотрудник стекольного предприятия Дастан Абделиев.

Открытие завода уже позитивно повлияло на экономическую и социальную ситуацию в селе: благодаря росту занятости повышается уровень доходов, а значит, открываются новые возможности для развития малого бизнеса.

Проект компании JS GLASS стал образчиком того, как современные технологии, частные инвестиции и поддержка государства способны преобразовать село, превратив его для региона в точку роста.