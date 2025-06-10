Борьба за первый вдох началась в роддоме, когда на свет появился малыш, который не мог самостоятельно дышать

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы произошло событие, которое войдет в медицинскую литературу. Команда казахстанских хирургов успешно прооперировала новорожденного с патологией, которая встречается настолько редко, что в мировой практике описано всего 30 подобных случаев, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, борьба за первый вдох началась в роддоме, когда на свет появился малыш, который не мог самостоятельно дышать.

Огромное образование в области лица и шеи размером 4х4 сантиметра сдавливало гортань и верхние дыхательные пути. Каждая секунда была на счету.

«Состояние ребенка при поступлении было крайне тяжелым. Имея симптомы дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, недостаточности кровообращения, малыш буквально боролся за жизнь», – вспоминает заведующий отделением реанимации новорожденных Улыкпан Алсеитов.

Новорожденного немедленно перевезли на реанимобиле в транспортном инкубаторе в указанный центр. Врачи были вынуждены интубировать ребенка – при каждой попытке отключить от аппарата искусственной вентиляции легких малыш начинал задыхаться.

Первоначально медики предполагали, что имеют дело с лимфангиомой – относительно распространенной доброкачественной опухолью.

Однако масштаб проблемы оказался гораздо серьезнее. Рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография подтвердили: образование охватило важнейшие сосуды и периферические нервы.

«Опухоль охватывала гортаноглотку, околоушную жевательную область, сдавливая дыхательные пути. Было решено оперировать по жизненным показаниям. Подготовка к операции потребовала мобилизации всех ресурсов центра. Несколько консилиумов с участием реаниматологов, челюстно-лицевых хирургов и неврологов разрабатывали тактику вмешательства», – объясняет челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук Серик Нурмаганов.

Каждый шаг планировался с ювелирной точностью. Операционную бригаду возглавил челюстно-лицевой хирург Серик Нурмаганов, анестезиологическое обеспечение взял на себя Улыкпан Алсейтов, а ассистировал один из ведущих неонатальных хирургов страны – заведующий хирургическим отделением ЦДНМП Саматбек Мырзахмет.

Два часа напряженной работы, и обширное образование было полностью удалено. Дыхание ребенка стало свободным. Но самое удивительное ожидало медиков впереди. Результаты гистологического исследования буквально ошеломили даже самых опытных специалистов. То, что они приняли за опухоль, оказалось мозговой тканью. Открытие, поразившее даже опытных врачей.

«Это гетеротопическая мозговая ткань – редчайшая врожденная аномалия, когда при формировании плода мозговая ткань оказывается за пределами черепной коробки», – поясняет директор ЦДНМП Алибек Смагулов.

Статистика поражает: гортанно-глоточное расположение эктопической мозговой ткани встречается менее чем в 0,1% всех гетеротопий мозговой ткани. В мировой медицинской литературе описано менее 30 подобных случаев.

История, которая могла закончиться трагедией, завершилась полным успехом. Малыш не только выжил, но и полностью выздоровел. Он научился самостоятельно дышать и есть, был выписан домой с улучшением.

«Стоит отдать должное пренатальной диагностике – во время второго и третьего скрининга у плода выявили образование лица и шеи. При полном хирургическом удалении прогноз для пациента благоприятный», – отмечает Алибек Смагулов.

Успех в лечении этой уникальной патологии — не единичный случай высокого профессионализма специалистов ЦДНМП. За 2024 год в центре прооперировали 49 новорожденных с различными пороками развития. С начала 2025 года на оперативное лечение уже поступили 24 ребенка из роддомов.

История этого малыша напоминает нам о том, что за каждым медицинским термином и статистической цифрой стоит человеческая жизнь, а за каждым успешным лечением – труд и мастерство врачей, которые ежедневно дарят надежду семьям по всему Казахстану, отметили в Минздраве.