Впервые в истории страны благодаря внедрению перенатальной диагностики 74% врожденных пороков сердца (ВПС) у плода выявляются до рождения ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это позволяет провести оперативное вмешательство в первые дни жизни новорожденного, дать им шанс на дальнейшее полноценное развитие.

Улучшение результатов перенатальной диагностики стало возможным благодаря слаженной работе Республиканского центра охраны пода и Центра сердца Корпоративного фонда «University Medical Center» (КФ «UMC») при поддержке Министерства здравоохранения РК.

С 2024 года в рамках инициативы Минздрава РК действует программа повышения квалификации врачей-координаторов по эхокардиографии плода из 20 регионов страны. Проведено пять мастер-классов в формате «Школа эхокардиографии плода» на базе Республиканского центра охраны плода КФ «UMC» с участием признанных международных экспертов Российской Федерации и Казахстана.

В середине июня 2025 года II Международный конгресс в Астане собрал ведущих специалистов по пренатальной диагностике. Принята важная резолюция по дальнейшему совершенствованию пренатальной медицины.