Лишенный на 10 лет прав горе-водитель вновь сел за руль пьяным, передает Kazpravda.kz

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В Алакольском районе прокуратурой проведен показательный процесс по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения.

Житель района, ранее лишенный права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда в присутствии жителей района виновному назначено 6 месяцев лишения свободы и пожизненное лишение права управления транспортными средствами.