Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области

Транспорт
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Лаура Казихан

Антикоррупционная служба провела выездной мониторинг на пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области, передает собственный корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы от водителей большегрузов. После внедрения системы электронной очереди на автопереходе в сторону России на границе начал образовываться затор. Более 200 перевозчиков обратились в специально созданный WhatsApp-чат Региональной палаты предпринимателей, указав на сбои в работе новой системы, а также отсутствие приоритетности в движении и несоблюдение порядка регистрации.

Обстановку дополнительно осложнили дорожные работы, проводимые на участке трассы А-24 Актобе – Мартук – граница с Российской Федерацией (в направлении Оренбурга), особенно вблизи пункта пропуска «Жайсан».

Представители антикоррупционной службы региона совместно с работниками транспортной прокуратуры, органов государственных доходов, национальной безопасности, пограничной службы и внутренних дел провели выездной мониторинг и рабочее совещание на пункте пропуска «Жайсан» в Мартукском районе.

Были рассмотрены причины временных затруднений, среди которых ремонтные работы на трассе республиканского значения, ограниченная пропускная способность со стороны РФ, а также особенности работы внедренной электронной очереди.

Руководитель областного департамента Антикоррупционной службы Талгат Башев подчеркнул важность незамедлительного реагирования со стороны компетентных органов на ситуацию, которая напрямую влияет на интересы граждан и бизнес-сообщества, включая иностранных перевозчиков.

По итогам совещания ответственным ведомствам даны соответствующие рекомендации. Исполнение этих поручений находится на постоянном контроле антикоррупционного ведомства.

#граница #водители #жалобы #Антикор

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