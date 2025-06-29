В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

День Победы
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Военнослужащие и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи совместно с представителями управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы поздравили участницу Великой Отечественной войны Екатерину Александровну Баранову со 100-летием, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

 

Встреча прошла в теплой, душевной атмосфере. Военнослужащие вручили ей поздравительный адрес, цветы и памятные подарки.

Курсанты специальности «военное дирижирование» исполнили для Екатерины Александровны песни военных лет. Им подпевала именинница.

Екатерина Александровна родилась в Курской области. После окончания семи классов поступила в Старооскольский медицинский техникум, где обучалась на фельдшера. В 1943 году, сразу после освобождения района от немецко-венгерских войск, была призвана в армию и направлена на службу в госпиталь 1-го Украинского фронта. До конца 1945 года она самоотверженно ухаживала за ранеными бойцами, проявляя невероятную стойкость и сострадание.

Победу Екатерина Баранова встретила в городе Карловы Вары (Чехословакия). За боевые заслуги она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», а также множеством юбилейных наград.

В послевоенные годы Екатерина Александровна работала в госпитале, затем – в больнице Совета министров. Несмотря на возраст, она сохраняет силу духа и жизнелюбие. Внимание и заботу со стороны молодых защитников Отечества она восприняла с огромной радостью.

#День Победы #ВОВ #ветеран войны

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