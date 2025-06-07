В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов

Экономика
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Данная инициатива направлена на углубление локализации и укрепление производственной цепочки в отечественном автопроме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

Новый объект станет частью программы по созданию малых промышленных зон и придаст дополнительный импульс индустриализации региона. Проект реализуется в рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, о необходимости развития обрабатывающей промышленности, расширения внутреннего производства и создания новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект составил 17,8 млрд тенге, а производственная мощность — до 60 тысяч комплектующих в год. Основной потребитель продукции — казахстанские автозаводы, включая будущий завод KIA.

На территории центра будет налажено производство узлов и деталей, которые экономически выгодно производить рядом с автомобильным конвейером: сидений, пластиковых кузовных элементов, электрических жгутов и систем отвода выхлопных газов. То есть объемные детали, требующие трудоемкой упаковки и несущие значительные финансовые и временные затраты на их транспортировку из других стран.

Для реализации проекта в индустриальной зоне Костаная был выделен земельный участок площадью 9,9 га. Финансирование строительно-монтажных работ обеспечено Фондом развития промышленности в рамках мер государственной поддержки. Акиматом области ведется работа по обеспечению объекта необходимой инженерной инфраструктурой.

Запуск Локализационного центра позволит значительно повысить уровень локализации сборки легковых автомобилей в стране. В свою очередь, это создаст дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса — в цепочку поставок смогут включиться местные производители комплектующих, упаковки, логистических и сервисных услуг.

Локализационный центр - это не просто производственный объект, - это точка роста для всей автокомпонентной отрасли Казахстана. Ввод центра в эксплуатацию также предполагает создание новых рабочих мест и развитие инженерных компетенций в регионе.

Эксперты отмечают, что на фоне растущего спроса на автомобили внутреннего производства такая инфраструктура — это стратегический шаг к снижению зависимости от импорта автокомпонентов и формированию полноценных кластеров в машиностроении.

#Костанайская область #автомобилестроение #автокомпоненты

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