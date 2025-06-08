Назначен новый министр обороны Казахстана

Кадровые назначения,Президент
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Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отправлен в отставку, передает Kazpravda.kz

Фото: 365info.kz

Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, сообщает официальная Акорда.

Другим Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов ранее занимал должность заместителя министра обороны, главнокомандующего Сил воздушной обороны ВС Казахстана.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокутского района Павлодарской области.

В 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище.

Начинал службу в Ушаральском истребительном полку.

Командовал эскадрильей «Су-27» в Талдыкоргане, служил начальником штаба в карагандинской и командиром в шымкентской авиабазах. Занимал посты начальника штаба Карагандинской авиабазы, командира Шымкентской авиабазы, командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, директора Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

В 2005 году окончил военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина

В 2013 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков занимал должность министра обороны РК с 19 января 2022 года.

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